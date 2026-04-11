Kamera v gozdu ujela zanimivo dogajanje, strokovnjaki opozarjajo #video

Kamera je v gozdu ujela male lisičje mladiče, ki so v prvih spomladanskih mesecih po skotitvi že pokukali iz brlogov. Ob objavi posnetka so strokovnjaki opozorili, na kaj moramo biti kot obiskovalci gozda pazljivi in kako moramo ravnati, če na lisice v tem času slučajno naletimo v njihovem naravnem habitatu.

V zavodu za naravovarstvene rešitve Zemljan so objavili prisrčen spomladanski videoposnetek, na katerem lahko vidimo mlade lisičje mladiče, ki jih je v objektiv ujela stacionarna kamera. Na objavljenem posnetku lahko vidimo tri male lisičke med igro in kobacanjem drug čez drugega, v bližini pa lahko opazimo tudi večjo lisico (najverjetneje gre za njihovo mamo).

"Če naletite na brlog, ga opazujte od daleč"

Strokovnjaki so zapisali, da v aprilu lisičji mladiči prvič pokukajo iz brlogov, stari pa so komaj pet do šest tednov, a so že izjemno igrivi. "V tem obdobju so odrasle lisice zelo aktivne, saj nenehno lovijo in skrbijo za mladiče. Če naletite na brlog, ga opazujte od daleč. Dajmo jim prostor, da lahko v miru skrbijo za svoje mladiče, mi pa jih občudujmo od daleč," so nekaj napotkov, kako naj se kot obiskovalci gozda ravnamo, če v naravi opazimo lisičjo družino, še zapisali strokovnjaki.

Lisice se parijo od januarja do marca, brejost pa traja 52–53 dni. Foto: Shutterstock

Lisice veljajo predvsem za nočne živali, zlasti jeseni in pozimi pa jih lahko vidimo tudi podnevi. Počivajo v brlogu (lisičini), ki si ga izkopljejo same, ali pa zasedejo opuščeno jazbino.

Po nekaj mesecih so mladiči že samostojni

V prehrani je lisica oportunistka in vsejedka. Večino hrane sestavljajo glodavci (do 90 odstotkov), lisice pa jedo še zajce, ptiče, mrhovino, ribe, žabe, rake, polže, žuželke in njihove ličinke ter sadje. Na dan potrebuje pol kilograma hrane. Parijo se od januarja do marca, brejost pa traja 52–53 dni. V skotu je 1–10 (navadno 4–7) golih in slepih mladičev, ki ob rojstvu tehtajo 60–150 gramov. Mladiči začno zapuščati brlog, ko so stari 4–5 tednov, pri petih mesecih pa so že samostojni. Življenjska doba lisic je do dvanajst let, je zapisano na straneh Lovske zveze Slovenije.

Lisičji mladiči začno zapuščati brlog, ko so stari 4–5 tednov, pri petih mesecih pa so že samostojni. Foto: Shutterstock

Slovenija že deset let država, ki je prosta stekline

Lisica je tudi glavna prenašalka stekline, ki lahko s to smrtonosno virusno boleznijo okuži tudi druge sesalce in človeka. Slovenija se je v letu 2016 proglasila za državo, prosto stekline, je še zapisano na spletnih straneh LZS. Lisica je v Sloveniji splošno razširjena od morske obale do Prekmurja. V gorah živi do gozdne meje, občasno pa gre še višje, tudi do 2500 metrov nadmorske višine.

