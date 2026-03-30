Ponedeljek, 30. 3. 2026, 13.23

Gasilec z Bleda iz Save Dolinke rešil utapljajočo se osebo

Pozitivna zgodba z Bleda | "Blaž je pokazal neizmerno sočutje do človeka in mu s svojim dejanjem kljub nevarnosti rešil življenje," so v objavi zapisali blejski gasilci. | Foto Facebook/PGD Bled

Foto: Facebook/PGD Bled

Gasilci z Bleda so na svojem profilu na družbenem omrežju Facebook delili zgodbo njihovega gasilca Blaža Stana, ki je v nedeljo popoldne med kolesarjenjem v Piškovici z mosta v Savi Dolinki opazil utapljajočo se osebo in ji nesebično priskočil na pomoč.

Kot so zapisali, je gasilec brez oklevanja stekel po bregu ter osebo, ki jo je odnašal tok, dohitel in jo iz vode izvlekel na obalo. Pokril jo je s svojo jakno, nato pa poklical pomoč. Na kraj so prispeli gasilci društev PGD Bled in Zasipi, ki so pomagali pri prenosu osebe do reševalnega vozila nujne medicinske pomoči Bled.

"Blaž je pokazal neizmerno sočutje do človeka in mu s svojim dejanjem kljub nevarnosti rešil življenje," so v objavi še zapisali blejski gasilci.

V komentarjih pa se je odzval tudi omejeni gasilec, ki se je zahvalil za vse lepe besede in dodal: "Se je zgodilo, da sem bil ob pravem času na pravem mestu in sem vesel, da sem lahko pomagal!"

