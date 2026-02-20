Marca začetek sanacije pogorele telovadnice na Mostu na Soči

Na Mostu na Soči bodo marca začeli sanacijo šolske telovadnice, ki jo je decembra lani močno poškodoval požar. Ocenjena škoda znaša 850 tisoč evrov, 550 tisoč bo občini povrnila zavarovalnica. Cilj je, da prostore prenovijo do prihodnjega šolskega leta.

Požar v šolski telovadnici je v noči na 11. december opazil mimoidoči, kljub hitremu posredovanju pa je ogenj uničil telovadnico in fitnes z garderobami.

Po ugotovitvah forenzikov je zagorelo zaradi napake na električni napeljavi zvočnega ojačevalca, ogenj pa se je nato razširil na montažni strop, ki se je zrušil na telovadnico in fitnes.

Foto: STA

Dobro polovico škode bo občini povrnila zavarovalnica

Dobra dva meseca po dogodku so zaključili popis škode, ki po oceni pristojnih znaša 850 tisoč evrov, 550 tisoč bo občini povrnila zavarovalnica.

"Najdlje se je čakalo na izsledke preiskave strešne konstrukcije. Na srečo ta v požaru ni bila poškodovana do te mere, da bi jo bilo potrebno zamenjati, jo bo pa treba ponovno premazati s protipožarnim premazom, ki je preprečil večjo škodo," je povedal tolminski župan Alen Červ.

Zamenjali bodo kritino na stavbi

Bodo pa zamenjali kritino, saj je za ponovno premazovanje treba streho odkriti, je pojasnil župan.

Telovadnica bo dobila še nov parket, ki je bil že sicer dotrajan in je bilo predvideno, da se zamenja, novo opremo in razsvetljavo. Kot je dejal Červ, bo vložek občine za sanacijo po požaru podoben temu, kar bi morali zaradi iztrošenosti v vsakem primeru vložiti.

Cilj: novi prostori do prihodnjega šolskega leta

Čez dobra dva tedna naj bi izvajalec že začel prenovo, cilj pa je, da bodo prostori do prihodnjega šolskega leta znova uporabni.