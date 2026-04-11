Nora forma Slovenca: Žan Vipotnik potopil še nekdanjega angleškega prvaka

Žan Vipotnik se je v soboto podpisal že pod svoj 21. zadetek v tej sezoni angleške druge lige, dva je dodal v ligaškem pokalu, še tri v reprezentančnem dresu. Tokrat je Swansea City po njegovi zaslugi ugnal nekdanje angleške prvake Leicester City.

Štirje zadetki na zadnjih treh tekmah. Če dodamo še reprezentančno gostovanje v Črni gori; šest zadetkov na zadnjih štirih tekmah. Žan Vipotnik je vroč, zelo vroč. Tako zelo vroč, da je vrsta elitnih evropskih klubov, ki Slovenca želijo pripeljati v svoje vrste, vse daljša.

Potencialni snubci najboljšega strelca angleškega championshipa so bili zagotovo navdušeni tudi nad videnim v sobotnem popoldnevu, ko je bil slovenski reprezentant znova mož odločitve za Swansea. Vipotnik je dosegel edini zadetek na obračunu z Leicester Cityjem. Senzacionalnim angleškim prvakom iz sezone 2013/14 grozi celo izpad v tretjo ligo.

Konjičan je noro strelsko formo potrdil v 53. minuti, ko je z zadetkom kronal sijajen prodor Korejca Ji-Sunga Eoma. Swansea na 14. mestu ostaja del zelo izenačene druščine na sredini lestvice.