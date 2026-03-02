Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ka. N.

Ponedeljek,
2. 3. 2026,
7.57

30 minut

Ponedeljek, 2. 3. 2026, 7.57

30 minut

Požar na parkirišču v Celju uničil več vozil

Ka. N.

Fotografija je simbolična.

Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

Ob 2.26 je na Trubarjevi ulici v Celju zagorelo osebno vozilo, parkirano na tamkajšnjem parkirišču. Požar se je hitro razširil še na pet sosednjih avtomobilov, poroča SPIN (sistem poročanja o intervencijah) uprave za zaščito in reševanje.

Na kraj so napotili gasilce PGE Celje in PGD Babno, ki so požar pogasili ter preprečili njegovo nadaljnje širjenje.

Ogenj je v celoti uničil štiri vozila, dve pa sta bili v požaru poškodovani. Okoliščine nastanka požara pristojne službe še ugotavljajo.

