Ob 2.26 je na Trubarjevi ulici v Celju zagorelo osebno vozilo, parkirano na tamkajšnjem parkirišču. Požar se je hitro razširil še na pet sosednjih avtomobilov, poroča SPIN (sistem poročanja o intervencijah) uprave za zaščito in reševanje.

Na kraj so napotili gasilce PGE Celje in PGD Babno, ki so požar pogasili ter preprečili njegovo nadaljnje širjenje.

Ogenj je v celoti uničil štiri vozila, dve pa sta bili v požaru poškodovani. Okoliščine nastanka požara pristojne službe še ugotavljajo.