Ponedeljek, 2. 3. 2026, 7.57
30 minut
Požar na parkirišču v Celju uničil več vozil
Ob 2.26 je na Trubarjevi ulici v Celju zagorelo osebno vozilo, parkirano na tamkajšnjem parkirišču. Požar se je hitro razširil še na pet sosednjih avtomobilov, poroča SPIN (sistem poročanja o intervencijah) uprave za zaščito in reševanje.
Na kraj so napotili gasilce PGE Celje in PGD Babno, ki so požar pogasili ter preprečili njegovo nadaljnje širjenje.
Ogenj je v celoti uničil štiri vozila, dve pa sta bili v požaru poškodovani. Okoliščine nastanka požara pristojne službe še ugotavljajo.