Ukrajina z raketnimi sistemi himars silovito nad Belgorod

Ukrajina je ponoči napadla termoelektrarno v ruski regiji Belgorod in skladišče nafte v okupiranem Lugansku, so sporočili ruski uradniki, očividci pa so objavili videoposnetke na družbenih omrežjih. Vjačeslav Gladkov, guverner Belgorodske oblasti, je sporočil, da je bil "obsežen raketni napad" usmerjen na energetsko infrastrukturo v mestu in okolici.

Poudarki dneva:



6.30 Ukrajina s sistemi himars nad energetsko infrastrukturo

Ukrajina je ponoči izvedla usmerjene napade na energetsko infrastrukturo v Belgorodu in okolici. V Belgorodu so po navedbah Kyiv Independenta ostali brez elektrike, lokalni kanali na Telegramu pa navajajo, da so Belgorod napadli z večcevnimi raketometnimi sistemi himars. Vjačeslav Gladkov, guverner Belgorodske oblasti, je kasneje sporočil, da so ciljali energetsko infrastrukturo.

Belgorod, Russia ❗

💥⚡❌ More footage! Explosions thundered over the region. It is reported that the region was likely attacked by HIMARS. Serious damage has been caused to energy infrastructure facilities. No power, water supply disruptions, and heating failures," - Gladkov pic.twitter.com/0eU5xXGLuG — LX (@LXSummer1) February 26, 2026

"Energetska infrastruktura je zelo poškodovana. To je povzročilo izpade električne energije, motnje v oskrbi z vodo in težave z ogrevanjem," je dejal Gladkov. Časopis Kyiv Independent v času objave teh trditev ni mogel neodvisno preveriti.

Na družbenih omrežjih so se pojavili tudi fotografije in videoposnetki požara v skladišču nafte v Lugansku, ki je pod rusko okupacijo od leta 2014. Tamkajšnji prebivalci so poročali, da je bilo pred požarom v tovarni slišati številne eksplozije.