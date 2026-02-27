Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Vojna v Ukrajini

Ukrajina z raketnimi sistemi himars silovito nad Belgorod

Z ruskega obrambnega ministrstva so sporočili, da so ponoči sestrelili 95 ukrajinskih brezpilotnih letal nad različnimi regijami države.

Z ruskega obrambnega ministrstva so sporočili, da so ponoči sestrelili 95 ukrajinskih brezpilotnih letal nad različnimi regijami države.

Foto: STA, Wikipedia

Ukrajina je ponoči napadla termoelektrarno v ruski regiji Belgorod in skladišče nafte v okupiranem Lugansku, so sporočili ruski uradniki, očividci pa so objavili videoposnetke na družbenih omrežjih. Vjačeslav Gladkov, guverner Belgorodske oblasti, je sporočil, da je bil "obsežen raketni napad" usmerjen na energetsko infrastrukturo v mestu in okolici.

Poudarki dneva: 

6.30 Ukrajina s sistemi himars nad energetsko infrastrukturo 

6.30 Ukrajina s sistemi himars nad energetsko infrastrukturo 

Ukrajina je ponoči izvedla usmerjene napade na energetsko infrastrukturo v Belgorodu in okolici. V Belgorodu so po navedbah Kyiv Independenta ostali brez elektrike, lokalni kanali na Telegramu pa navajajo, da so Belgorod napadli z večcevnimi raketometnimi sistemi himars. Vjačeslav Gladkov, guverner Belgorodske oblasti, je kasneje sporočil, da so ciljali energetsko infrastrukturo. 

"Energetska infrastruktura je zelo poškodovana. To je povzročilo izpade električne energije, motnje v oskrbi z vodo in težave z ogrevanjem," je dejal Gladkov. Časopis Kyiv Independent v času objave teh trditev ni mogel neodvisno preveriti.

Na družbenih omrežjih so se pojavili tudi fotografije in videoposnetki požara v skladišču nafte v Lugansku, ki je pod rusko okupacijo od leta 2014. Tamkajšnji prebivalci so poročali, da je bilo pred požarom v tovarni slišati številne eksplozije. 

