Na. R., STA

Četrtek,
26. 2. 2026,
7.34

Vojna v Ukrajini

Zelenski pred srečanjem pogajalcev ZDA in Ukrajine govoril s Trumpom

Volodimir Zelenski | Trump in Zelenski sta govorila dan po četrti obletnici vojne v Ukrajini, ki si jo Washington želi končati do poletja. ZDA pritiskajo na obe strani, da končata vojno, in so v zadnjih tednih posredovale v več krogih pogovorov, ki pa doslej niso prinesli preboja. | Foto Reuters

Trump in Zelenski sta govorila dan po četrti obletnici vojne v Ukrajini, ki si jo Washington želi končati do poletja. ZDA pritiskajo na obe strani, da končata vojno, in so v zadnjih tednih posredovale v več krogih pogovorov, ki pa doslej niso prinesli preboja.

Foto: Reuters

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pred današnjimi pogovori ameriških in ukrajinskih pogajalcev v sredo zvečer po telefonu govoril z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Predsednika sta med drugim govorila o pripravah na naslednje tristranske pogovore o končanju vojne v Ukrajini, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Pravkar sem govoril s predsednikom Donaldom Trumpom," je v sredo zvečer na družbenih omrežjih sporočil Zelenski, ki se je ZDA zahvalil za posredovanje v pogajanjih za končanje vojne v Ukrajini.

S Trumpom sta govorila tako o današnjem bilateralnem srečanju med ukrajinsko in ameriško stranjo v Ženevi kot tudi o pripravah na naslednji krog tristranskih pogovorov med Ukrajino, Rusijo in ZDA, ki bo v začetku marca, je sporočil Zelenski. Moskva sicer še ni potrdila datuma tega srečanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zelenski je prav tako ponovno izrazil upanje za srečanje na ravni predsednikov, kar je po njegovih besedah podprl tudi Trump.

Bela hiša je potrdila, da sta predsednika govorila, vendar ni podala dodatnih podrobnosti o telefonskem klicu, v katerem sta po besedah ukrajinskega predsednika sodelovala tudi odposlanca predsednika Trumpa Steve Witkoff in Jared Kushner.

Medtem je ruska tiskovna agencija Tass poročala, da bo danes v Ženevi tudi odposlanec ruskega predsednika Kiril Dmitrijev, ki naj bi po navedbah neimenovanega vira v švicarsko mesto prišel, da bi z Američani nadaljeval pogajanja o gospodarskih vprašanjih.

