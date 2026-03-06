Po skoraj petih mesecih tekmovalnega premora se Tadej Pogačar končno vrača na dirke. Za uvod v sezono si je izbral Strade Bianche, eno najbolj spektakularnih in slikovitih enodnevnih dirk na koledarju, ki poteka po makadamskih cestah Toskane. Slovenski as ima na belih cestah že izjemen izkupiček, tri zmage in makadamski odsek, ki nosi njegovo ime, in tudi letos spada med glavne favorite.

"Komaj čakam, da se začne," je Tadej Pogačar razlagal medijem na predstavitvi ekip v središču Siene. "Za mano so dolge priprave, veliko treningov in res nestrpno čakam začetek. Ko začneš sezono, imaš vedno nekaj dvomov, a vseeno čutim, da bo na startu več adrenalina, motivacije in vznemirjenja kot dvomov. Komaj čakam, da vidim, kako se bo obrestovalo trdo delo čez zimo."

Na predstavitvi ekip pred dirko Strade Bianche. Foto: Ana Kovač

Organizatorji so traso letošnje dirke nekoliko omehčali – v prvem delu je manj makadamskih kilometrov, kar bi lahko pomenilo, da bodo kolesarji v odločilni del dirke prišli nekoliko manj izčrpani, dirka pa bo zato bolj odprta. Pogačar kljub spremembam meni, da ne gre za velik poseg v traso. "Trasa je zelo podobna tisti izpred treh let. Dobro jo poznam in ni več veliko novega, kar bi se lahko o njej naučil."

Zvezdniška štartna lista, a izstopa le eno ime

Med možnimi tekmeci se v zadnjih dneh pogosto omenja ime mladega Francoza Paula Seixasa, čeprav je štartna lista polna velikih imen – od nekdanjih zmagovalcev Toma Pidcocka, Wouta van Aerta in Juliana Alaphilippa do napadalnega Bena Healyja in Isaaca del Tora.

"Veliko berem o mladih, ki prihajajo, a to zame ničesar ne spremeni. Na štartu vsake dirke so pritiski veliki. Paul je pokazal, kako dober je. Če bo svoje karte pravilno odigral, ga čaka svetla prihodnost."

Paul Seixas Foto: Ana Kovač

Seixas je po Pogačarjevem mnenju lahko eden najnevarnejših tekmecev, a poudarja, da je kandidatov za zmago veliko. "Paul bo zagotovo eden največjih tekmecev, a nikogar ne morem izključiti. Na štartu je veliko velikih imen, videli bomo, kaj se bo zgodilo."

O konkretni taktiki ni želel razpredati, je pa poudaril, da bo ključen boj za položaje v pravih trenutkih. "Na tej dirki je ogromno ključnih trenutkov, a na koncu je še vedno najpomembnejše to, da imaš dobre noge."

Foto: Ana Kovač

Močna ekipa, v kateri zmaga lahko tudi kdo drug kot Pogačar

Pogačar bo imel ob sebi močno, a zaradi poškodb nekoliko spremenjeno ekipo. Najbolj bo pogrešal Tima Wellensa, izkušenega Belgijca, ki je bil na začetku sezone v izjemni formi, a je prejšnji konec tedna na klasiki Kuurne–Bruselj–Kuurne padel, si zlomil ključnico in bo odsoten večji del spomladanske sezone. V ekipo je namesto Wellensa vskočil Kevin Vermaerke, pomembno vlogo pa bo imel tudi Florian Vermeersch. "Kevin je dobra zamenjava, Florian pa trenutno dobesedno leti, in bo zelo pomemben del ekipe," je poudaril Pogačar.

Tesno ob Pogačarju bo v dresu emiratov dirkal tudi Mehičan Isaac del Toro, ki v Italijo prihaja na krilih zmage na dirki po Združenih arabskih emiratih, in bo prihodnji teden velik tekmec Primoža Rogliča na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja. V odlični formi je tudi mladi Jan Christen. Pogačarju bosta v pomoč tudi drugi slovenski predstavnik v ekipi Domen Novak, ki bo nadzoroval pobege v prvi polovici preizkušnje in Felix Großschartner.

Foto: Ana Kovač

Slovenski šampion je večkrat poudaril, da bo ključna ekipna taktika, a da ni nujno, da bo prvi prečkal ciljno črto. "Zame je vseeno, kdo zmaga, če je to kolesar UAE. Ekipno delo bo ključnega pomena. Seveda upamo na zmago, a res mi je vseeno, kdo od nas jo doseže." V pogovoru za Eurosport je na vprašanje, kje bo potegnil odločilno potezo, namignil, da bo počakal, da to najprej stori njegov moštveni kolega Del Toro.

Toliko pohval za pričesko kot še nikoli



Pogačar je na predstavitvi odgovarjal tudi na vprašanja o svoji novi pričeski. Zadnje tedne je svetlolas, kar je marsikoga spomnilo na njegovega glasbenega vzornika Eminema. "Dobil sem ogromno pohval na račun frizure, kar se ne dogaja pogosto," se je nasmejal. "Zakaj pa ne, mogoče bom ostal svetlolas. Kot otrok sem bil velik oboževalec Eminema. Njegove komade sem si nalagal na telefon ali druge naprave, ki smo jih takrat imeli, in jih poslušal na poti na dirke."

Na dirki bosta nastopila tudi Matej Mohorič (Bahrain–Victorious), ki je v izvrstni formi, in Gal Glivar (Alpecin–Premier Tech), ki je na začetku sezone uspešno dirkal v Avstraliji. Pogovor z njim si boste na Sportalu lahko prebrali v kratkem. Na ženski dirki bo nastopila Urška Žigart (AG Insurance – Soudal Team).

Dvajseta izvedba moške dirke se bo začela ob 11.45, 12. ženska pa že ob 10.20.

