Švicarska vlada je sporočila, da bo vsaki žrtvi smrtonosnega požara v baru v Crans-Montani izplačala 50 tisoč frankov oziroma 54 tisoč evrov odškodnine, poroča Reuters.

Predsednik Švice Guy Parmelin in pravosodni minister Beat Jans sta napovedala finančno pomoč žrtvam smrtonosnega požara v Crans-Montani. Vsaka žrtev bo dobila 50 tisoč frankov oziroma 54 tisoč evrov odškodnine. Prav tako bo zvezna vlada zagotovila sredstva v višini 20 milijonov frankov oziroma 22 milijonov evrov, ki bodo žrtvam, uradnikom in zavarovalnicam pomagala doseči zunajsodne poravnave, s čimer bi se lahko izognili dolgotrajnim pravnim bitkam.

Finančno podporo žrtvam v višini 10 milijonov frankov oziroma 11 milijonov evrov bo zagotovil tudi kanton Valais, kjer leži Crans-Montana. Denar bo namenjen hitri in nebirokratski pomoči prizadetim.

Oseminpetdeset ljudi zaradi hudih opeklin še vedno v bolnišnici

V požaru, ki je za novo leto izbruhnil v baru Le Constellation v Crans-Montani, je umrlo 41 ljudi, med žrtvami so bili večinoma mladi, osem jih je bilo mlajših od 16 let. 115 ljudi je utrpelo poškodbe, zaradi hudih opeklin se jih 58 še vedno zdravi v bolnišnici.

Prve ugotovitve preiskave kažejo, da je požar v baru izbruhnil, ko so iskrice, pritrjene na steklenice šampanjca, vžgale zvočno izolirno peno, ki je obdajala strop kleti bara, ki je bila polna ljudi.

Lastnika bara, Jacques in Jessica Moretti, sta obtožena uboja iz malomarnosti, telesne poškodbe iz malomarnosti in požiga iz malomarnosti. V kazenskem postopku je tudi vodja občinske službe za javno varnost in nekdanji inšpektor za požarno varnost občinskega sveta. V baru namreč kar pet let niso izvedli varnostnega pregleda.