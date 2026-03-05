Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
D.K.

Četrtek,
5. 3. 2026,
20.42

Osveženo pred

30 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
ZDA Kitajska Iran tanker Hormuška ožina nafta

Četrtek, 5. 3. 2026, 20.42

30 minut

Zaradi blokade Hormuške ožine ogrožena svetovna oskrba z nafto, oglasila se je Kitajska

Avtor:
D.K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Iran, nafta | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Potem ko je Iran prevzel nadzor nad Hormuško ožino in blokiral enega najpomembnejših energetskih koridorjev na svetu, je cena nafte na svetovnih trgih močno porasla. To je povzročilo vznemirjenje na trgih in strah pred dolgoročno motnjo svetovne oskrbe z nafto. Medtem ko se države ukvarjajo z vprašanjem varnosti dobav, se je zdaj oglasila tudi Kitajska, ki je izrazila resno skrb zaradi zaostrovanja razmer.

Zaradi skrbi, da bo ameriško-izraelski napad na Iran in posledično iranska blokada Hormuške ožine načel zaloge nafte, se je cena ameriške nafte danes zvišala za dobrih šest odstotkov na 79,20 dolarja za sod. To je najvišja cena po lanskem januarju. Severnomorska nafta brent se je medtem podražila za 3,75 odstotka, za sod je bilo treba danes odšteti 84,45 dolarja. Nafta brent se je od petka podražila že za 17 odstotkov.

Naftni trgovci opozarjajo, da so trgi že izjemno nervozni, saj se boj glede oskrbe z vsakim dnem stopnjuje. Hormuška ožina, skozi katero dnevno potuje okoli 20 milijonov sodov nafte oziroma petina svetovne proizvodnje, je namreč ključna točka globalnega naftnega prometa.

Iran prevzel nadzor, tankerji bežijo

Iranska mornarica je danes sporočila, da prevzema nadzor nad Hormuško ožino. Številne zavarovalnice so zaradi vojaškega tveganja preklicale kritja za plovila, zaradi česar se tankerji in kontejnerske ladje izogibajo tej ključni poti. Irak je medtem ustavil proizvodnjo v enem največjih naftnih polj na svetu, Rumaila, saj ladje zaradi blokade ne prevzemajo več nafte.

Šanghaj, Kitajska
Novice Vojna v Iranu: Kitajska se pripravlja na udarec

Kitajski ladjarski velikan Cosco, ki upravlja eno največjih flot tankerjev za prevoz nafte na svetu, je danes ustavil prevoz nafte skozi Hormuško ožino. Kot so pojasnili v podjetju, s tem začasno prekinjajo prevoz nafte v in iz držav, kot so Združeni arabski emirati, Bahrajn, Savdska Arabija, Irak in Kuvajt.

Svetovne oskrbe ni mogoče nadomestiti

Tudi če bi države preusmerile del izvoza na alternativne poti, te ne bi mogle nadomestiti ogromnih količin nafte, ki sicer prečkajo Hormuško ožino. Savdska Arabija in Združeni arabski emirati lahko preko naftovodov preusmerijo do pet milijonov sodov dnevno, kar pa je zgolj četrtina prometa skozi ožino.

Bojan Kumer, Matjaž Han
Novice Kaj bo z zalogami plina in nafte v Sloveniji? Kumer: To se že dogaja. Han razkril zaloge. #video

Analitiki opozarjajo, da bi trajnejša blokada močno prizadela svetovno gospodarstvo. Že zdaj se cene prevoza in zavarovanj za ladje iz Perzijskega zaliva dvigujejo, trgi pa beležijo t. i. premijo tveganja, zaradi katere je sod nafte dražji za približno 15 dolarjev.

Kitajska: Situacija je zelo resna

Ker skoraj 80 odstotkov naftnih pošiljk iz regije konča v Aziji, je Kitajska ena prvih držav, ki jo posledice blokade močno skrbijo. Hormuško ožino je opredelila kot ključno za lastno energetsko varnost ter pozvala k umiritvi razmer in čimprejšnji vzpostavitvi varnih pogojev za pomorski promet.

Blaž Hribar, CFA, sodnik, član uprave Pokojninske družbe A
Novice Kako bo konflikt vplival na cene v Sloveniji? Strokovnjak odgovarja.

Kitajska diplomacija je opozorila, da bi dolgotrajna blokada lahko povzročila resno destabilizacijo svetovnega energetskega trga ter privedla do recesijskih pritiskov, zlasti v državah v razvoju, ki so najbolj občutljive na visoke cene energentov.

Globalne posledice: več kot le nafta

Blokada ne vpliva zgolj na cene nafte, temveč tudi na globalni trg utekočinjenega zemeljskega plina (LNG). Katar je bil prisiljen prekiniti velik del proizvodnje, cene LNG so poskočile, dnevne vozarine pa narasle za kar 40 odstotkov. To dodatno obremenjuje trge v Aziji in Evropi.

V Evropi sicer ni velike odvisnosti od zalivskih dobav nafte, vendar pa številne članice EU uvažajo energente skozi regijo. Strokovnjaki opozarjajo na nadaljnjo rast cen in motnje v oskrbi. Evropska komisija sicer že pripravlja krizne ukrepe za stabilizacijo energetskih trgov.

Hormuška ožina
Novice Ključna naftna pot ogrožena: kaj to pomeni za cene goriv v Sloveniji
ZDA Kitajska Iran tanker Hormuška ožina nafta
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.