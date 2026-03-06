Kdo je razdrl zaroko, Luka ali Anamaria?

Potem ko je Anamaria Goltes z Instagrama umaknila vse fotografije z Luko Dončićem, zdaj Žurnal24 razkriva, kdo naj bi se odločil za konec zveze.

Po poročanju medija Žurnal24 je bil Luka Dončić tisti, ki je razdrl zaroko z Anamario Goltes, s katero sta bila zaročena od leta 2023.

V zadnjem času so bile vse glasnejše govorice, da se je par razšel, to naj bi se zgodilo že pred več meseci, po poročanju medija Žurnal24 med Anamarijino drugo nosečnostjo. Ugibanja je ta teden še dodatno podžgala Anamaria, ki je z Instagrama umaknila skupne fotografije, tudi tisto z zaroke na Bledu, ki jo je imela ves čas pripeto na vrhu profila.

Luka Dončić in Anamaria Goltes imata dve hčerki, Gabriela se je rodila leta 2023, decembra lani pa se je družini pridružila še Olivia. Že pred rojstvom druge hčerke se je Anamaria preselila nazaj v Slovenijo, medtem ko Luka ves ta čas živi v ZDA.