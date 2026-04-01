Horoskop za april 2026: ljubezen, finance in usodne spremembe za te znake

Kaj vam prinaša april 2026? Mesečni horoskop razkriva pomembne preobrate na področju ljubezni, kariere in osebne rasti za vseh 12 astroloških znamenj. Nekatere čaka val romantike in novih začetkov, druge pomembne odločitve ter finančni premiki. Preverite, ali je pred vami mesec priložnosti, strasti ali previdnosti in kako najbolje izkoristiti energijo, ki jo prinaša april.

Oven

Splošno: V tem mesecu bo še bolj kot običajno pomembno, da sledite spremembam in se jim ne upirate, saj bi bili zaradi takega pristopa lahko za marsikaj prikrajšani. Čeprav se, še posebej v prvi polovici meseca, ne boste strinjali z novostmi, ki jih bodo želeli vpeljati vaši bližnji, se boste v sredini meseca že popolnoma poistovetili z njimi.

Ljubezen: Na splošno boste v tem mesecu precej razigrani, saj bo nekdo grel vaše srce. Morda boste celo zaljubljeni kot že dolgo ne. Ne glede na to, da bo strastno in romantično, pa nikar ne pozabite na trezno glavo. Za seboj imate nekaj neprijetnih izkušenj, zato pazite, da ne boste ponavljali napak.

Bik

Splošno: Na začetku meseca vam bo primanjkovalo idej, česar niste vajeni. Občutek boste imeli, da ste se znašli v črni luknji brez izhoda. Vendar se ne bojte, kajti v sredini meseca boste ponovno zašli na ustaljene tire, z vsemi starimi in novimi plodnimi idejami vred. Neplodni čas pa poskusite čim bolj izkoristiti za sprostitev.

Ljubezen: V tem mesecu vas čakajo težave na ljubezenskem področju. Vi ali vaš partner bosta spremenljiva in neodločna, kar lahko povzroči kar nekaj škode v partnerstvu. Lahko da se nekateri celo odločite za prekinitev ljubezenskega razmerja. Samski ne pozabite na svoje prijatelje. Nekaj ljubezenskih iskric je mogočih z osebo, ki jo že poznate.

Dvojčka

Splošno: To bo čudovit mesec za vas. Čeprav je za vami precej težko obdobje, se boste v prihajajočem mesecu končno sprostili. Svoje misli in čustva boste uredili do te mere, da boste na svet gledali z veliko mero optimizma in komaj čakali na vse, kar vam življenje prinaša. Če vas preganjajo nedokončane obveznosti, boste v tem času trdo prijeli za delo.

Ljubezen: Na čustvenem področju se bodo poznale posledice dobrih odločitev v zadnjem obdobju. Če boste jasno vedeli, kaj bi radi dosegli, imate prav vse možnosti, da vam to tudi uspe! Vezani boste lahko naredili pomemben korak naprej ali dobre dolgoročne načrte. Samski boste zapeljivi in tudi spogledljivi kot že dolgo ne.

Rak

Splošno: V tem mesecu vam dobro kaže na poslovnem in finančnem področju. V službi bo dogajanje precej umirjeno, vse bo stremelo k točno določenemu cilju. Dajte vse od sebe, saj se vam obeta vzpon. Hladna logika bo vaš najboljši zaveznik, čustva pa vam bodo večinoma povzročala zaplete. Ne dajte se pregovoriti v kaj, kar bo že na prvi pogled katastrofa.

Ljubezen: Če ste v preteklem mesecu polagali temelje za resno zvezo, bo vaš trud zdaj morda obrodil sadove. Še posebej v drugi polovici meseca se pri vas obeta bolj zaljubljeno in strastno obdobje. Če ta hip še nimate nikogar, boste prav gotovo koga spoznali. Nemalo vezanih pa bo ponovno spoznalo svojega partnerja.

Lev

Splošno: Pred vami je pester mesec, ki lahko prinese prelomne spremembe. Že v prvih dneh meseca se utegnete znajti pred neko življenjsko odločitvijo, ki se bo nanašala na poslovno ali zasebno področje. Nekdo vam bo na uho nenehno prišepetaval besede, vendar morate vedeti, da se imate le vi pravico odločevati, saj je življenje vaše.

Ljubezen: Na ljubezenskem področju boste brez dvoma prišli na svoj račun. Samski boste morali le poskrbeti, da vas opazijo. Vse drugo se bo odvijalo kot po maslu. Priložnosti za spoznavanje in romantičnih trenutkov vam ne bo manjkalo. Tudi vezani boste imeli precej sreče, čeprav bodo v začetku meseca prišli na dan nekateri stari konflikti.

Devica

Splošno: Delo v službi vam bo šlo odlično od rok v prvih dveh tednih meseca, medtem ko se v drugi polovici nakazujejo neke spremembe, nad katerimi se ne boste kaj prida navduševali. Ostanite v koraku s časom, saj vas nekateri sodelavci ali tekmeci utegnejo prehiteti z naprednejšimi idejami. Pri denarju bodite previdni.

Ljubezen: Prva polovica meseca bo še posebej razburkana na čustvenem področju. Nakazuje se celo nevarnost izgube. Vezani morda ne boste več točno vedeli, kakšnega partnerja si želite ob sebi, samski pa boste pozornost namenjali osebi, ki bo ob vsem tem ostala hladna. Več sreče v ljubezni se vam obeta v drugi polovici meseca.

Tehtnica

Splošno: Pred vami je izredno zanimiv mesec. Na finančnem področju bo vse potekalo po načrtih, saj se bodo pokazali dolgo pričakovani rezultati neke naložbe. V službi ali na poslovnem področju se vam nedvomno obetajo prelomne spremembe. Morda se vam bo utrnila nova ideja, ki jo boste spretno uresničili.

Ljubezen: Če nimate resnega partnerja, se lahko, še posebej v drugi polovici meseca, zgodi, da se vaša simpatija oddalji od vas. Nikar ne izgubljajte dragocenega časa za objokovanje in obžalovanje, ampak se raje posvetite novim podvigom. Vezani boste morali premagati ovire, ki vam jih postavljajo drugi.

Škorpijon

Splošno: Vsaj na začetku meseca se izogibajte večjim naložbam na finančnem področju, ker se lahko znajdete na dnu, česar ne boste zlahka preboleli. Na splošno boste ta mesec veliko časa namenili razmišljanju o dosedanjih dosežkih, kar vas bo precej vznemirilo. Osredotočite se na tisto, kar ste dosegli, ne na vse, kar vam ni uspelo.

Ljubezen: Ljubezen bo večinoma tekla po ustaljenih tirnicah, le občasno vas čaka kakšno presenečenje. Samski imate najboljše možnosti ob koncu meseca. Romance, ki se bodo začele sredi meseca, ne bodo dolgo trajale. Vezani boste mesec začeli z nekoliko povečano napetostjo. Dlje ko boste odlašali s pogovorom, slabše bo.

Strelec

Splošno: V tem mesecu boste začeli nekaj novega na zasebnem ali na poslovnem področju. Pomembno je, da upoštevate svoje želje in ne dovolite zavistnim ljudem, da krojijo vašo usodo. Zavedali se boste, da morate biti pogumni, če želite doseči svoj cilj na čustvenem področju, zaradi česar bo malce lažje narediti odločilen korak.

Ljubezen: Čaka vas velik preboj na ljubezenskem področju, kjer se bodo začele odpirati možnosti za resno čustveno razmerje. Začeli boste postavljati temelje za prehod iz faze zaljubljenosti v fazo partnerstva. Če pa partnerja že imate, se bosta odločila za velik korak naprej, pri katerem boste imeli vso podporo svojih bližnjih.

Kozorog

Splošno: Na splošno boste ta mesec precej bolj umirjeni kot ponavadi, saj boste končno našli neko ravnovesje. Poskrbeli boste tudi za dovolj fizične aktivnosti, kar bo dodatno utrdilo vašo voljo, posledično pa boste imeli tudi več energije. V službi bo vse potekalo po dogovorih, večkrat pa vas bo razjezil neki sodelavec, ki se bo nenehno vtikal v vaše delo.

Ljubezen: Sveže zaljubljeni kar ne boste mogli odtrgati pogleda s svoje simpatije, vezani pa boste v objemu partnerja občutili mnogo večjo varnost kot v preteklih mesecih. Če vam v zadnjem času na čustvenem področju ne gre, je pred vami mesec pozitivnih sprememb. Samski utegnete prav zdaj spoznati osebo, s katero si lahko obetate resno zvezo.

Vodnar

Splošno: V tem mesecu boste imeli občudovanja vreden zanos. Še sami velikokrat ne boste vedeli, od kod jemljete vso to energijo. Vendar bolj ko bo šlo proti koncu meseca, večje posledice boste čutili od čezmernega izčrpavanja. Zatiskate si oči, kar vam pobira veliko energije, saj boste sami sebe prepričevali o nečem, kar ne obstaja.

Ljubezen: Če imate partnerja, vas bo zaradi obilice dela obtoževal, da ga zanemarjate. In ne bo se motil. Če se le da, si vzemite več časa zanj. Saj veste, kako hitro se lahko odnos ohladi in kako težko je spet vzpostaviti ravnovesje. Če partnerja nimate, boste spoznali novo osebo, na katero boste neprestano mislili.

Ribi

Splošno: Na zasebnem področju boste v tem mesecu dobro vedeli, kam plujete. Veste, kaj si želite, zato boste lepo napredovali proti svojemu cilju. Na žalost bo slika precej manj jasna na poslovnem področju. Tu se vam bo zdelo, da ste se izgubili v megli, ki se kar noče razkaditi. Pomembno je, da v tem obdobju ne sprejemate pomembnih odločitev.

Ljubezen: Vezani boste s partnerjem uživali v neskončnih pogovorih, samski pa boste iskali nekoga, ki bi z vami skočil v vročo avanturo. Ker ne boste obremenjeni z dolgoročnimi cilji in svojimi pričakovanji, boste bolj odprti. Vaša vibracija bo v vašo bližino pritegnila zanimive ljudi, zato tudi prava zaljubljenost ta mesec ni izključena.

Oglejte si še: