V živo: Dončić v prvi četrtini s 14 točkami, v drugi Lakers višajo prednost

Los Angeles Lakers lahko dva tedna pred začetkom končnice pokažejo česa so res sposobni. Prav zdaj igrajo s Cleveland Cavaliers (4.40), četrto ekipo vzhodne konference, v noči na petek pa jih čaka še dvoboj z najboljšimi na zahodu in aktualnimi prvaki, z Oklahomo City Thunder. Po tekmi suspenza se je v kader Lakersov vrnil Luka Dončić, manjka pa Marcus Smart, s katerim so v obrambi precej boljši. Tekmo na Sportalu spremljamo v živo.

Liga NBA, 31. marec:

Učinek Luke Dončića: 20 točk (za dve 3/8, za tri 4/7, prosti meti 2/2), 4 sk., 7 as., 1 ukr. žoga, 0 izg. žog, 0 blokad

Luka Dončić je v zadnjih tednih v izjemni formi (na prejšnjih desetih tekmah je imel povprečje 36,6 točke), je pa zaradi suspenza (16 tehničnih napak) izpustil ponedeljkovo tekmo z Washington Wizards. To so so Los Angeles Lakers vseeno dobil, kar je bila njihova 12 zmaga na prejšnjih 13 tekmah. A torkov nasprotnik je bil precej močnejši od nekaj zadnjih, četrta ekipa vzhodne konference Cleveland Cavaliers, ki je Los Angeles na zadnji medsebojni tekmi visoko premagala s 129:99. Pravi test za LA dva tedna pred končnico.

Največ točk košarkarjev LA Lakers v enem mesecu (od leta 1966)*:



Kobe Bryant (marec 2006) - 578 točk

Luka Dončić (marec 2026) - 558

Kobe Bryant (februar 2003) - 569



*pred tekmo s Clevelandom

Tekmo je z blokado odprl LeBron James, a so vseeno gostje zadeli prve tri koše na tekmi. Vse je pod obročem dosegel center Jarret Allen. Prav igra v obrambi v raketi je največja slabost Lakersov. S prvimi točkama Dončića in v naslednji akciji atraktivni asistenci za hrbtom Jamesu so sredi prve četrtine domači prišli do izenačenja (13:13). A Cavaliers je bil vroč v napadu, Austin Reaves pa si je privoščil še začetniško izgubljeno žogo in tako je Cleveland tri minute pozneje vodil za sedem točk (26:19). Po prvi trojki Luke na tekmi in v naslednjem napadu še dveh prostih metih so Lakers spet prišli bliže (26:30). V dvorani so prvič vzklikali MVP. V zadnji minuti prve četrtine je Ljubljančan zadel še eno trojko in bil že pri 14 točkah (štiri asistence). Po 12 minutah je bilo tako na semaforju (32:34).

Uvodne minute druge četrtine je nekaj ključnih košarkarjev obeh ekip sedelo na klopi, tudi Dončić, ne pa James. In Lakers so prišli do prvega vodstva na tekmi (41:36). Čeprav Deandre Ayton še naprej ni mogel pokriti Allena (16 točk), pa se je vsaj oddolžil z igro v napadu (11 točk, pet napadalnih skokov). Tri minute pred koncem polčasa so bili Lakers na plus 10 (55:45). Tudi po zaslugi tretje trojke Dončića. Ko je Jake LaRavia zabil kar preko Allena, je bila razlika že plus 15 (62:47). Še Dončić je bil navdušen!

Lestvici

