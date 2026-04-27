Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Ponedeljek,
27. 4. 2026,
0.25

Osveženo pred

9 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Anthony Edwards Donte DiVincenzo NBA Liga NBA Liga NBA Minnesota Timberwolves

Ponedeljek, 27. 4. 2026, 0.25

9 minut

Poškodbi Anthonyja Edwardsa in Donteja DiVincenza

Minnesota v težavah, zvezdnika lige NBA ne bo vsaj nekaj tednov

Avtor:
R. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Anthony Edwards | Anthony Edwards si je poškodoval levo koleno na četrti tekmi končnice proti Denverju. | Foto Reuters

Anthony Edwards si je poškodoval levo koleno na četrti tekmi končnice proti Denverju.

Foto: Reuters

Blizu napredovanja je tudi Minnesota, ki pa je drago plačala tretjo zmago nad Denverjem. Prvi zvezdnik Anthony Edwards si je poškodoval koleno, tako da naj bi bil odsoten vsaj nekaj tednov, Donte DiVincenzo pa je po poškodbi Ahilove tetive že sklenil sezono.

Ta konec tedna še kako objokujejo poškodbe v taboru Minnesote. Čeprav so v noči na nedeljo še enkrat premagali Denver in v skupnih zmagah povedli s 3:1, so zadnji uspeh plačali zelo drago. Donte DiVincenzo je zaradi ene najhujših poškodb v svetu športa, nastradala je Ahilova tetiva, že sklenil sezono in ga čaka dolgotrajno okrevanje.

Težave pa ima tudi Anthony Edwards. Prvi zvezdnik Minnesote  si je poškodoval levo koleno v zelo neprimernem trenutku. Trener Chris Finch se je tako čez noč znašel v ogromnih težavah, na srečo privržencev Minnesote pa je na četrti tekmi s 43 točkami zablestel Ayu Dosunmu in prispeval pomemben delež k zmagi nad Denverjem, na kateri so morali gostitelji celoten drugi polčas zaigrati brez Edwardsa. Privrženci Timberwolvesov tako zaskrbljeno spremljajo nove informacije o zdravstvenem stanju prvega zvezdnika ekipe. 

Po poročanju ESPN naj bi Edwards utrpel poškodbo kosti in hiperekstenzijo levega kolena, tako da se je izognil resnejši poškodbi kolenske vezi, a naj bi bil vseeno odsoten z igrišč več tednov, kar bo zagotovo velik udarec za Minnesoto. Če bodo Timberwolvesi izločili Denver, jih v konferenčnem polfinalu čaka uspešnejši iz spopada med San Antoniom in Portlandom.

Anthony Edwards Donte DiVincenzo NBA Liga NBA Liga NBA Minnesota Timberwolves
Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.