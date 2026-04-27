Minnesota v težavah, zvezdnika lige NBA ne bo vsaj nekaj tednov

Ta konec tedna še kako objokujejo poškodbe v taboru Minnesote. Čeprav so v noči na nedeljo še enkrat premagali Denver in v skupnih zmagah povedli s 3:1, so zadnji uspeh plačali zelo drago. Donte DiVincenzo je zaradi ene najhujših poškodb v svetu športa, nastradala je Ahilova tetiva, že sklenil sezono in ga čaka dolgotrajno okrevanje.

Težave pa ima tudi Anthony Edwards. Prvi zvezdnik Minnesote si je poškodoval levo koleno v zelo neprimernem trenutku. Trener Chris Finch se je tako čez noč znašel v ogromnih težavah, na srečo privržencev Minnesote pa je na četrti tekmi s 43 točkami zablestel Ayu Dosunmu in prispeval pomemben delež k zmagi nad Denverjem, na kateri so morali gostitelji celoten drugi polčas zaigrati brez Edwardsa. Privrženci Timberwolvesov tako zaskrbljeno spremljajo nove informacije o zdravstvenem stanju prvega zvezdnika ekipe.

Po poročanju ESPN naj bi Edwards utrpel poškodbo kosti in hiperekstenzijo levega kolena, tako da se je izognil resnejši poškodbi kolenske vezi, a naj bi bil vseeno odsoten z igrišč več tednov, kar bo zagotovo velik udarec za Minnesoto. Če bodo Timberwolvesi izločili Denver, jih v konferenčnem polfinalu čaka uspešnejši iz spopada med San Antoniom in Portlandom.