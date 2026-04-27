Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Ponedeljek,
27. 4. 2026,
15.00

1 ura, 5 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Liga NBA Liga NBA NBA Los Angeles Lakers Luka Dončić Luka Dončić Adou Thiero

Ponedeljek, 27. 4. 2026, 15.00

1 ura, 5 minut

Luka Dončić po kontroverznem dogajanju stopil v bran soigralcu Thieru

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,14
Luka Dončić | Luka Dončić je bil jezen nad odločitvami sodnikov. | Foto Guliverimage

Luka Dončić je bil jezen nad odločitvami sodnikov.

Foto: Guliverimage

Los Angeles Lakers so v nedeljo na četrti tekmi prvega kroga končnice zahodne konference proti Houston Rockets doživeli poraz s 96:115, a se je pogovor po tekmi usmeril stran od samega rezultata. Dva igralca Lakersov, Deandre Ayton in novinec Adou Thiero, sta bila izključena v ločenih incidentih, napetost pa je v zaključku zadnje četrtine še dodatno narasla, ko so sodniki dosodili več tehničnih napak. Eden glavnih trenutkov, o katerem se je govorilo tudi po tekmi v garderobi, je bil povezan z Luko Dončićem, ki je stopil v bran Thieru po njegovi izključitvi.

Do izključitve Thiera in tudi Aarona Holidaya je prišlo 1:11 pred koncem tekme po besednem obračunu. 21-letni in 201 centimter visoki košarkar je bil izključen po besednem obračunu z Aaronom Holidayem med skokom za odbito žogo, v delu igre, ko so sodniki skupno dosodili kar pet tehničnih napak. Kot je poročal ESPN-ov novinar Dave McMenamin, je "zvezdnik Lakersov Luka Dončić po tekmi v garderobi Thieru dejal, da bo poravnal kakršnokoli kazen, ki mu jo bo zaradi incidenta naložila liga NBA." Dončićeva gesta podpore pa je hitro odjeknila tudi zunaj garderobe in navdušila navijače Jezernikov, njegovo sporočilo Thieru po tekmi pa je izstopalo kot jasen znak podpore znotraj moštva po kaotični končnici srečanja.

Incident je sicer le še poglobil težaven večer za Lakerse, ki niso imeli svojega večera, izgubili so kar 23 žog in v nekem trenutku zaostajali že za 28 točk. Houston je do zmage popeljal Amen Thompson s 23 točkami, pri Lakersih pa nihče ni presegel meje 20 točk. Kljub visokemu porazu Lakersi v seriji še vedno vodijo s 3:1, vendar sta fizična igra in disciplinski zapleti iz četrte tekme pred petim obračunom poskrbeli za še več pozornosti.

Tudi LeBron James po tekmi ni skrival nezadovoljstva nad sodniško odločitvijo in je bil še posebej glasen glede izključitve Thiera. "Bolj kot karkoli drugega me je razjezilo to, da so izključili Adouja," je dejal. "To je bilo povsem nepotrebno in ni imelo nobenega smisla." Tudi glavni trener Lakersov JJ Redick je poudaril, da po tekmi ni prejel jasnega pojasnila, zakaj je bil novinec izključen. Napetosti se niso umirile niti po zadnjem zvoku sirene. Igralci Lakersov so po poročanju ESPN dejali, da je Jae’Sean Tate ob sredini igrišča provociral njihovo moštvo, Marcus Smart pa je po tekmi dogajanje pospremil z ironičnim komentarjem: "Smešno … Zelo smešno."

Serija se bo zdaj vrnila v Los Angeles, kjer bodo imeli Lakersi v noči na četrtek (4.00) na voljo drugo zaključno žogo za uvrstitev v konferenčni polfinale.

Liga NBA Liga NBA NBA Los Angeles Lakers Luka Dončić Luka Dončić Adou Thiero
Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.