Los Angeles Lakers so v nedeljo na četrti tekmi prvega kroga končnice zahodne konference proti Houston Rockets doživeli poraz s 96:115, a se je pogovor po tekmi usmeril stran od samega rezultata. Dva igralca Lakersov, Deandre Ayton in novinec Adou Thiero, sta bila izključena v ločenih incidentih, napetost pa je v zaključku zadnje četrtine še dodatno narasla, ko so sodniki dosodili več tehničnih napak. Eden glavnih trenutkov, o katerem se je govorilo tudi po tekmi v garderobi, je bil povezan z Luko Dončićem, ki je stopil v bran Thieru po njegovi izključitvi.

Do izključitve Thiera in tudi Aarona Holidaya je prišlo 1:11 pred koncem tekme po besednem obračunu. 21-letni in 201 centimter visoki košarkar je bil izključen po besednem obračunu z Aaronom Holidayem med skokom za odbito žogo, v delu igre, ko so sodniki skupno dosodili kar pet tehničnih napak. Kot je poročal ESPN-ov novinar Dave McMenamin, je "zvezdnik Lakersov Luka Dončić po tekmi v garderobi Thieru dejal, da bo poravnal kakršnokoli kazen, ki mu jo bo zaradi incidenta naložila liga NBA." Dončićeva gesta podpore pa je hitro odjeknila tudi zunaj garderobe in navdušila navijače Jezernikov, njegovo sporočilo Thieru po tekmi pa je izstopalo kot jasen znak podpore znotraj moštva po kaotični končnici srečanja.

Incident je sicer le še poglobil težaven večer za Lakerse, ki niso imeli svojega večera, izgubili so kar 23 žog in v nekem trenutku zaostajali že za 28 točk. Houston je do zmage popeljal Amen Thompson s 23 točkami, pri Lakersih pa nihče ni presegel meje 20 točk. Kljub visokemu porazu Lakersi v seriji še vedno vodijo s 3:1, vendar sta fizična igra in disciplinski zapleti iz četrte tekme pred petim obračunom poskrbeli za še več pozornosti.

Tudi LeBron James po tekmi ni skrival nezadovoljstva nad sodniško odločitvijo in je bil še posebej glasen glede izključitve Thiera. "Bolj kot karkoli drugega me je razjezilo to, da so izključili Adouja," je dejal. "To je bilo povsem nepotrebno in ni imelo nobenega smisla." Tudi glavni trener Lakersov JJ Redick je poudaril, da po tekmi ni prejel jasnega pojasnila, zakaj je bil novinec izključen. Napetosti se niso umirile niti po zadnjem zvoku sirene. Igralci Lakersov so po poročanju ESPN dejali, da je Jae’Sean Tate ob sredini igrišča provociral njihovo moštvo, Marcus Smart pa je po tekmi dogajanje pospremil z ironičnim komentarjem: "Smešno … Zelo smešno."

Serija se bo zdaj vrnila v Los Angeles, kjer bodo imeli Lakersi v noči na četrtek (4.00) na voljo drugo zaključno žogo za uvrstitev v konferenčni polfinale.

