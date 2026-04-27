Avtor:
STA

Ponedeljek,
27. 4. 2026,
17.18

Luka Modrić

Luka Modrić mora na operacijo

AC Milan, Luka Modrić | Luka Modrić bo moral na operacijo. | Foto Reuters

Kapetan hrvaške nogometne reprezentance Luka Modrić bo moral na operacijo, potem ko si je na nedeljski tekmi med Milanom in Juventusom zlomil levo ličnico, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Modrić se je poškodoval v 75. minuti tekme po trčenju z Manuelom Locatellijem. Oba igralca sta poskušala priti do žoge, a sta trčila z glavo. Kapetan Milana je moral zapustiti igrišče, medtem ko je vezist Juventusa ostal v igri.

Italijanski mediji so poročali, da milanska zdravniška služba Modrića ni takoj odpeljala v bolnišnico, vendar se je pozneje poškodba izkazala za veliko resnejšo, kot so sprva mislili. Testi, opravljeni dan po derbiju brez golov, so pokazali zlom ličnice in Modrić bo moral na operacijo, kar pomeni, da je njegova sezona v Milanu končana.

Milanu v sezoni ostajajo še štiri tekme. V nedeljo bo gostoval v Sassuolu, nato 10. maja gostil Atalanto, 17. maja bo odšel v Genovo, 24. maja v zadnjem krogu pa bo pričakal Cagliari.

Nastop na poletnem svetovnem prvenstvu ni pod vprašajem, zna pa se zgoditi, da bo Hrvat igral z masko.

