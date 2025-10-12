Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., Ja. M.

Nedelja,
12. 10. 2025,
22.44

Osveženo pred

22 minut

Kvalifikacije za SP 2026, 4. in 8. krog (nedelja)

Gibraltar namučil Hrvate, nov gol in zmaga Triglavana Sörensena

kvalifikacije za SP Hrvaška Gibraltar Mateo Kovačić | Hrvaška je zmagala s 3:0. | Foto Reuters

Hrvaška je zmagala s 3:0.

Foto: Reuters

Nadaljujejo se kvalifikacije za svetovno nogometno prvenstvo 2026. Po četrtkovem remiju na Češkem so bili v nedeljo zvečer ponovno na delu Hrvati, ki so doma pričakali odpisani Gibraltar. Za zmago s 3:0 so zadeli Toni Fruk, Luka Sučić in Martin Erlić, Lovro Majer pa je zapravil strel z bele točke.

Kvalifikacije za SP 2026, 4. in 8. krog:

Nedelja, 12. oktober:

Hrvaška ima na vrhu skupine L po šestih odigranih tekmah 16 točk, sledi ji Češka s 13 točkami (sedem tekem). Tej so se približali Ferski otoki (12 točk), saj so Čehe premagali z 2:1. Znova je zadel Hanus Sörensen, nogometaš Triglav, sicer na posoji iz Celja.

Nizozemska je zmagala s 4:0. | Foto: Reuters Nizozemska je zmagala s 4:0. Foto: Reuters Nedeljski spored sta odprla San Marino in Ciper. Ciprčanom zmaga s 4:0 v skupini H ne pomaga veliko, saj so z odigrano tekmo več že osem točk za vodilno Avstrijo in pet za Bosno in Hercegovino. Avstrijci so na večerni tekmi v Romuniji igrali neodločeno 0:0.

Štiri gole je dosegla tudi Nizozemska, ki se je z zmago nad Finsko (4:0) utrdila na prvem mestu skupine G. Ima 16 točk. Donyell Malen in Virgil van Dijk sta zadela že v prve četrt ure, Memphis Depay pa je rezultat polčasa postavil v 38. minuti. Poljska je na drugem mestu. Po zmagi nad Litvo z 2:0 ima zdaj 13 točk. Zadela sta Sebastian Szymanski in Robert Lewandowski.

Danska je s 3:1 premagala Grčijo in ima po štirih odigranih tekmah zdaj tako kot Škotska 10 točk na vrhu skupine C.

Slovence v ponedeljek čakajo Švicarji

Slovence po petkovem remiju na Kosovu brez zadetkov v ponedeljek čaka tekma s Švico v Stožicah, novembra pa bosta še dva obračuna, doma s Kosovom in v gosteh s Švedsko. Zmagovalec skupine si bo priigral neposredno pot na SP, drugouvrščeni pa bo šel v dodatne kvalifikacije.

Lestvice:

