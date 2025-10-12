Nedelja, 12. 10. 2025, 22.44
22 minut
Kvalifikacije za SP 2026, 4. in 8. krog (nedelja)
Gibraltar namučil Hrvate, nov gol in zmaga Triglavana Sörensena
Nadaljujejo se kvalifikacije za svetovno nogometno prvenstvo 2026. Po četrtkovem remiju na Češkem so bili v nedeljo zvečer ponovno na delu Hrvati, ki so doma pričakali odpisani Gibraltar. Za zmago s 3:0 so zadeli Toni Fruk, Luka Sučić in Martin Erlić, Lovro Majer pa je zapravil strel z bele točke.
Hrvaška ima na vrhu skupine L po šestih odigranih tekmah 16 točk, sledi ji Češka s 13 točkami (sedem tekem). Tej so se približali Ferski otoki (12 točk), saj so Čehe premagali z 2:1. Znova je zadel Hanus Sörensen, nogometaš Triglav, sicer na posoji iz Celja.
Nizozemska je zmagala s 4:0. Nedeljski spored sta odprla San Marino in Ciper. Ciprčanom zmaga s 4:0 v skupini H ne pomaga veliko, saj so z odigrano tekmo več že osem točk za vodilno Avstrijo in pet za Bosno in Hercegovino. Avstrijci so na večerni tekmi v Romuniji igrali neodločeno 0:0.
Štiri gole je dosegla tudi Nizozemska, ki se je z zmago nad Finsko (4:0) utrdila na prvem mestu skupine G. Ima 16 točk. Donyell Malen in Virgil van Dijk sta zadela že v prve četrt ure, Memphis Depay pa je rezultat polčasa postavil v 38. minuti. Poljska je na drugem mestu. Po zmagi nad Litvo z 2:0 ima zdaj 13 točk. Zadela sta Sebastian Szymanski in Robert Lewandowski.
Danska je s 3:1 premagala Grčijo in ima po štirih odigranih tekmah zdaj tako kot Škotska 10 točk na vrhu skupine C.
Slovence v ponedeljek čakajo Švicarji
Slovence po petkovem remiju na Kosovu brez zadetkov v ponedeljek čaka tekma s Švico v Stožicah, novembra pa bosta še dva obračuna, doma s Kosovom in v gosteh s Švedsko. Zmagovalec skupine si bo priigral neposredno pot na SP, drugouvrščeni pa bo šel v dodatne kvalifikacije.
Lestvice:
