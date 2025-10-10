Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Odzivi po kvalifikacijski tekmi Kosovo - Slovenija

Odzivi po kvalifikacijski tekmi Kosovo - Slovenija

Razočarani s točko: Pohvala selektorja za borbo, ampak za prazen nič

Matjaž Kek | Matjaž Kek je imel po tekmi občutek, da so izgubili dve točki. | Foto Reuters

Matjaž Kek je imel po tekmi občutek, da so izgubili dve točki.

Foto: Reuters

Slovenska nogometna reprezentanca ima na polovici kvalifikacij za SP 2026 dve točki. V Prištini je dosegla drugi remi, po borbeni igri, za katero je fantom Matjaž Kek čestital, je s Kosovom igrala 0:0. Taktično so dobro stali, manjkal je le gol. Zadnjih 20 minut so res silovito pritisnili. "Malokatera ekipa je tu Kosovo zdominirala, tako kot smo mi jih mi. Zato je bila pohvala. Ampak za prazen nič, ker nismo dali gola," je bil odkrit Timi Max Elšnik.

Kosovo Slovenija Benjamin Šeško
Sportal Rezervisti poživili igro, Slovenija iz Prištine samo s točko

Borbeni Timi Max Elšnik. | Foto: Reuters Borbeni Timi Max Elšnik. Foto: Reuters Selektor Matjaž Kek je po dvoboju v Prištini (0:0) na zelenici zbral nogometaše in jim čestital za borbo na težkem gostovanju, je po tekmi v pogovoru za Šport TV povedal Timi Max Elšnik. "Malokatera ekipa je tu Kosovo zdominirala, tako kot smo mi jih mi. Zato je bila pohvala. Ampak za prazen nič, ker nismo dali gola, čeprav smo imeli priložnosti. Res smo si želeli zmage, ki bi nam olajšala delo v prihodnosti. Ampak ni še nič izgubljenega. Gremo naprej. Imamo še tri tekme. Moramo si čim več upati. Videli smo, da lahko igramo."

Rezultat ni mogel zadovoljiti niti selektorja Keka: "Ne morem se znebiti občutka, sploh glede na drugi polčas, da smo izgubili dve točki. Prvi polčas je bil še nervozen, tudi nekaj tehničnih napak, morda tudi zaradi nove postavitve. V drugem polčasu pa smo totalno zagospodarili in imeli priložnosti. A na taki tekmi je treba izkoristiti vsaj eno. Kar se tiče odločnosti, samozavesti, je bilo dobro, da smo utišali najavljeno vročo atmosfero. Ampak štejejo točke in občutek imam, da smo izgubili dve točki," je povedal v prvi izjavi za Šport TV.

"Z igro smo lahko zadovoljni, z rezultatom zagotovo ne"

Razočarani Tomi Horvat. | Foto: Reuters Razočarani Tomi Horvat. Foto: Reuters Podobno je po remiju razmišljal branilec Vanja Drkušić, ki je v reprezentanci prvič igral v postavitvi s tremi osrednjimi branilci (še David Brekalo in Jaka Bijol). "Z igro, z željo, borbo smo lahko zelo zadovoljni, z rezultatom pa zagotovo ne. Mislim, da smo si ustvarili veliko število priložnosti, ki pa jih nismo izkoristili. Smo pa pokazali mentaliteto ekipe, da smo odgovorili po porazu v Švici. Komaj čakamo na ponedeljkovo tekmo." V Stožicah jih čaka Švica, ki je bila septembra na domači zelenica boljša s 3:0 in je z devetimi točkami na dobri poti, da osvoji skupino B in se neposredno uvrsti na svetovno prvenstvo. "Naredili bomo vse, da zmagamo," je bil odločen selektor Kek.

U21 slovenska mlada nogometna reprezentanca : Norveška, Andrej Razdrh
Sportal Mladi nogometaši do prve točke v kvalifikacijah za EP
avstrijska reprezentanca
Sportal Avstrijci z rekordno visoko zmago, Hrvati ob Dalićevem jubileju do točke
Timi Max Elšnik Vanja Drkušić Matjaž Kek slovenska nogometna reprezentanca
