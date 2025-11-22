Lorella Flego po razhodu na sodišču: v igri okoli pol milijona premoženja

Voditeljici Lorelli Flego in nekdanjemu partnerju Branku Stuparju se po razhodu ni uspelo dogovoriti o razdelitvi premoženja, zato bo o tem odločilo sodišče, poročajo Slovenske novice.

Glede na opravilno številko na sodišču se spor vleče že od leta 2022, nanaša pa se na ugotovitev skupnega premoženja in deležev na njen. Spor je proti Lorelli Flego in skupni mladoletni hčerki vložil njen nekdanji partner Branko Stupar, ki skupno premoženje ocenjuje na slabih 450 tisoč evrov.

Slovenske novice poročajo, da se je Flego lani pri 50. letih poročila z Alešem, ki ga je javnosti predstavila kot osebo, ki jo pozna že 35 let in je bila njena prva poletna ljubezen.

Ena od poročnih fotografij, ki jih je z javnostjo delila Lorella Flego. Foto: Instagram/lorellaflego Takrat je v javnosti delila tudi nekaj poročnih fotografij, veliko informacij o tem pa ni objavila. Nekateri mediji so zato zmotno sklepali, da se je poročila z dolgoletnim partnerjem Stuparjem.