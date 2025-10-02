"Moje podjetniško potovanje je bilo polno vzponov in padcev. Bilo je težko, vendar sem trdno verjela, da je to moja pot. Vsak zaslužen cent sem vložila nazaj v podjetje. Tri leta nisem imela plače, vendar mi je na koncu uspelo," je o svoji podjetniški poti v intervjuju za Svet24 povedala Greice Murphy, podjetnica in partnerka Gorana Dragića.

Murphy je spregovorila tudi o svojih podjetniških začetkih, selitvi v ZDA, dojemanju lepote in razkrila še, kakšen odnos imata danes z nekdanjim vrhunskim slovenskim košarkarjem.

"Vedno sem verjela v svoje sanje in bila pripravljena tvegati. Bolj kot donosnosti sem se posvetila temu, kar je dobro za naše stranke in zaposlene, da se počutijo kot del družine, ki ji vsak pripada. Vsak zaslužen cent sem vložila nazaj v podjetje. Tri leta nisem imela plače, vendar mi je na koncu uspelo," je za Svet24 povedala Greice Murphy, Američanka brazilskih korenin, podjetnica in partnerka nekdanjega profesionalnega slovenskega košarkarja Gorana Dragića, s katerim skupno življenjsko pot oblikujeta dobro leto dni.

"Da sva skupaj, je odločitev"

V intervjuju je podjetnica razkrila tudi, kakšen odnos imata danes z njenim partnerjem, s katerim sta skupaj dobro leto in jima je lepo. "Oba sva šla skozi podobno izkušnjo z ločitvijo, vsak zacelil svoje rane in ni nehal verjeti v ljubezen," je povedala mati dveh sinov in dodala, da se oba kot starša zavedata, da so otroci v njunih življenjih prioriteta. "Imava podobne vrednote, zaradi katerih je laže graditi odnose brez konfliktov in nestrinjanja. Da sva skupaj, je odločitev, skupaj naju držita čista ljubezen in spoštovanje," je povedala.

Dodala je, da se z Goranom Dragićem izvrstno razumeta in oba verjameta, da tudi po koncu nekega razmerja še vedno obstajata sreča in ljubezen. "Skupaj sva, ker želiva biti skupaj. Ni pritiska, ni poslov, skupaj sva, ker preprosto želiva biti skupaj," je povedala in dodala, da najraje potujeta, kuhata, gledata filme ali pa samo uživata v družbi drug drugega.

"Imava podobne vrednote, zaradi katerih je laže graditi odnose brez konfliktov in nestrinjanja. Da sva skupaj, je odločitev, skupaj naju držita čista ljubezen in spoštovanje," je povedala Murphy. Foto: Mediaspeed

Spregovorila je o lepotnih nasvetih svoje mame

Kot urejena ženska se vedno trudi skrbeti tako za notranjo kot zunanjo lepoto, veliko nasvetov o njej pa ji je dala tudi njena mama, ki ji je zaupala, da lahko telo skriješ z oblačili, obraza pa nikoli, prav zato je treba zanj še posebej skrbeti. Mama ji je dala tri nasvete, ki se jih drži še danes: ne izpostavljaj obraza soncu, uporabljaj dobro kozmetiko in ne hodi zvečer spat z ličili.

Dodala je, da je pomembno, da se počuti lepo od znotraj na zunaj. "Začne se s tem, da se zdravo prehranjujem, dobro spim in telovadim. Ženske bi se morale naučiti, kako poudariti svoje najboljše lastnosti, ni treba imeti vsega popolnega, saj resnična lepota prihaja iz naše notranjosti," je še dodala.

"Počutila sem se osamljeno in veliko jokala"

Murphy je spregovorila tudi o tem, kako je začenjala svojo podjetniško pot, ki jo je v ZDA zgradila od samega začetka. Selitev v ZDA, kamor je prišla pri 23 letih in kjer ni poznala nikogar, je bila zahtevna in turbulentna. "Počutila sem se osamljeno in veliko jokala, vendar sem bila trmasto odločena, da ne bom odnehala in da mi bo uspelo," je razkrila Dragićeva partnerka.

Delanja napak v podjetništvu se ne sramuje, saj so del poti

Svoje podjetje je ustanovila, ko je bila noseča in za to, da je zgradila uspešno podjetje, je potrebovala deset let. Pojasnila pa je tudi, da sta bili prve dve leti najtežji, saj so hitro rasli in naredili tudi ogromno napak. "Toda tega se ne sramujem. Delanje napak je del poti. Ali kot pravijo: najboljša stvar tega, da si na dnu, je, da je edina pot, pot navzgor. Ključno je, da se učiš iz napak, ne pa da se ustrašiš in ne tvegaš," je razkrila podjetnica.

"Ključno je, da se učiš iz napak, ne pa da se ustrašiš in ne tvegaš," je razkrila podjetnica. Foto: Mediaspeed

Želi zgraditi še eno podjetje in se upokojiti

Kot je še dodala, se ženske v podjetništvu pogosto spopadajo z različnimi izzivi in predsodki. "Podjetniška pot je zahtevna za vse, ženske pa se pogosto srečamo še s spolnimi predsodki, pomanjkanjem dostopa do financiranja in manjšo mrežo mentorjev," je še povedala in dodala, da je njen cilj zgraditi še eno podjetje in se potem upokojiti.

"Potem si želim narediti mrežo sirotišnic po svetu, ki bodo otrokom, žrtvam nasilja, zagotavljale ljubezen in varnost. Vsak ima svoj klic v življenju, menim, da je to moj," je svoje cilje za prihodnost razkrila Murphy in dodala, da je njen cilj ustvariti trajno vrednost, ki bo ostala še dolgo.