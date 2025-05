"Vse najboljše osebi, zmaju, ki je spremenil moj pogled na svet," je svoj čustveni zapis ob rojstnem dnevu svojega partnerja Gorana Dragića, ki je v torek dopolnil 39 let, zapisala njegova partnerka, Američanka brazilskih korenin Greice Murphy.

Kot je zapisala Murphy, je to, kar sta v svojem skoraj dve leti trajajočem ljubezenskem razmerju ustvarila skupaj, veliko več kot ljubezenska zgodba.

"Partnerstvo, ki temelji na zaupanju, radovednosti, rasti in globokem spoštovanju"

"Je partnerstvo, ki temelji na zaupanju, radovednosti, rasti in globokem spoštovanju. Od Slovenije do Brazilije in Miamija sva prečkala oceane, kulture in poglavja življenja. In skozi vsako miljo sva se učila drug od drugega – kako bolje komunicirati, kako ljubiti močneje in kako ustvariti prijetno okolje, ko stvari niso rožnate," je zapisala izbranka slovenskega košarkarja.

"Biti del tvojega življenja je eno največjih daril, ki sem jih kadarkoli prejela"

"Biti del tvojega življenja, tvoje družine in tvojega kroga prijateljev je eno največjih daril, ki sem kadarkoli prejela. Dovolil si mi vstopiti z iskrenostjo, ponižnostjo in s stopnjo prisotnosti, ki je ne ponuja veliko ljudi. Za to sem ti globoko hvaležna," je v čustveni objavi razkrila Murphy, sicer mama dveh otrok, ki ju ima iz prejšnjega zakona.

"Vse najboljše, ljubezen moja. Naj se ti uresničijo vse tvoje želje danes in vedno. Na še veliko skupnih let smeha, rasti in nepozabnih spominov. Ljubim te!" je svoj zapis sklenila Dragičeva nekaj let starejša izbranka Greice Murphy. Ob zapisu je ameriška lepotica brazilskih korenin delila tudi serijo fotografij in izbranih trenutkov, ki sta jih zaljubljenca za spomin ujela v skoraj dveh letih skupnega popotovanja in življenja.

