Tako so Mirana Rudana za 60. rojstni dan potegnili za nos

Pevec Miran Rudan je v soboto dopolnil 60 let . Glasbenik, ki slovensko občinstvo na glasbeni sceni navdušuje že več kot štiri desetletja, je ob rojstnem dnevu tudi sam doživel presenečenje.

Miran Rudan je misleč, da bo kot glasbeni gost nastopil na rojstnem dnevu dvojčic Ine in Tine, začel peti eno svojih največjih uspešnic Na nebo, nato pa je hitro sprevidel, da gre za potegavščino, ki so mu jo pripravili njegovi najbližji. Pesem je namreč zapel kar sebi v čast.

"Noro presenečenje. Ko uletiš na rojstni dan dvojčic 'Ine in Tine' in šele po 20 sekundah ugotoviš, da je na kupu preveč znanih obrazov in v resnici poješ samemu sebi za rojstni dan ... bolano. Ampak zelo srčno. Poglej video do konca – se opravičujem za par sončnih izrazov. Več pa ni. Najlepše presenečenje ever. Kapo dol. Hvala iz srca," je ob videoposnetku zapisal pevec, ki je bil nad presenečenjem vidno ganjen in svojim najbližjim v šali obljubil, da mu bodo za potegavščino plačali.

Mirana Rudana, ki je 60 let dopolnil v soboto, slovensko občinstvo najbolje pozna po obdobju, ko je nastopal z zasedbo Pop Design. Pred tem pa je Rudan, ki že vrsto let nastopa kot samostojni izvajalec (zadnja leta z zasedbo Miran Rudan InDesign), nastopal še z zasedbami Moulin Rouge in Randez Vous.

Rudan se je rodil 16. avgusta 1965 v Zagrebu in je edinec Slavice Rudan, s katero je odraščal v Krškem. Sam ima tri sinove. Z nekdanjo partnerko Natašo ima sina Luka, s trenutno partnerko Anito pa se je razveselil še sinov Nina in Nika.