Nemški turist v Sloveniji: Kava 1,70 evra? To ni normalno!

Čeprav se Slovenci pogosto pritožujemo nad visokimi cenami, so turisti iz bogatejših držav pogosto prijetno presenečeni. Nemec, ki je bil te dni v Sloveniji, je bil nad ugodnimi cenami tako šokiran, da je svoje navdušenje delil v videoposnetku na TikToku, ki je hitro postal viralen.

"Cene tukaj so preprosto neverjetne," je Nemec začel v videoposnetku. Še posebej ga je presenetila cena kave. "Tukaj sem za kapučino plačal 1,70 evra. 1,70 evra. Prav ste slišali. In prinesejo vam ga na mizo. Lahko se celo usedete, kar ni slabo," je dejal. "Espresso stane 2,20 evra. Liter piva stane 6,50 evra. Liter. To so naše cene izpred 15, 20 let," je dodal.

Navdušenje se je nadaljevalo, ko je prišel do hrane. Dejal je, da velik burger stane 7,50 evra, cheeseburger pa devet evrov. "Lahko kar nadaljujem. To ni normalno. Velik zajtrk stane devet evrov. Cene so neverjetne," je dejal.

Na koncu se je vprašal, kako je to sploh mogoče. "Sprašujem se, kako jim uspeva. Imajo namreč 22-odstotno davčno stopnjo, vse to stane," je dejal in ocenil, da ga je celoten zajtrk, kava, omleta in toast, stal približno 20 evrov.

Slovenci: Vprašajte nas, kolikšne so plače

Vendar pa je videoposnetek nemškega turista v komentarjih sprožil burno razpravo. Mnogi Slovenci so se odločili, da mu pojasnijo drugo plat zgodbe. Glavni argument je bil, da so v nasprotju z nemškimi plačami slovenske plače bistveno nižje, zato so te cene za lokalno prebivalstvo pravzaprav visoke.

"Za Slovenca je predrago, saj je povprečna plača v Sloveniji 1300 evrov, minimalna plača pa 970 evrov," je poudaril eden od uporabnikov.

"Cene nepremičnin so kot v New Yorku"

Drugi so bili bolj neposredni. "No, zaslužijo enako kot mi pred dvajsetimi leti," je zapisal eden od komentatorjev, drugi pa so mu svetovali, naj Slovence povpraša o njihovi plači ali pa naj preveri cene nepremičnin, za katere trdijo, da so kot v New Yorku.

Vendar so se našli tudi tisti, ki so se z njim strinjali in delili njegovo navdušenje nad Slovenijo. "Slovenija je odlična država. Mislim, da je bila Nemčija pred 20 leti za Slovenijo," je zaključil eden od uporabnikov.