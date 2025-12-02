Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Torek,
2. 12. 2025,
11.17

Inflacija v območju evra novembra narasla na 2,2 odstotka

St. M., STA

inflacija | Najvišjo stopnjo inflacije med evrskimi državami, za katere je imel Eurostat podatke, je imela Estonija (4,7 odstotka). Sledijo Hrvaška (4,3 odstotka) in Avstrija (4,1 odstotka). Najnižja je bila rast cen na Cipru (0,2 odstotka). V Sloveniji je inflacija novembra znašala 2,4 odstotka. | Foto Shutterstock

Najvišjo stopnjo inflacije med evrskimi državami, za katere je imel Eurostat podatke, je imela Estonija (4,7 odstotka). Sledijo Hrvaška (4,3 odstotka) in Avstrija (4,1 odstotka). Najnižja je bila rast cen na Cipru (0,2 odstotka). V Sloveniji je inflacija novembra znašala 2,4 odstotka.

Foto: Shutterstock

Rast cen življenjskih potrebščin v državah z evrom se je novembra nekoliko okrepila. Letna stopnja inflacije je bila 2,2-odstotna, kar je 0,1-odstotne točke več kot oktobra, je v prvi oceni navedel evropski statistični urad Eurostat. Najbolj so se podražile storitve, med blagom pa hrana, alkohol in tobačni izdelki.

Cene storitev so bile novembra v povprečju za 3,5 odstotka višje kot pred letom dni. Hrana, alkohol in tobačni izdelki so bili za 2,5 odstotka dražji kot novembra lani. Industrijsko blago brez energentov se je v letu dni podražilo za 0,6 odstotka, energenti pa so se pocenili za 0,5 odstotka.

Osnovna inflacija, pri kateri se ne upoštevajo cene energentov, hrana, alkoholne pijače in tobačni izdelki, je novembra ostala nespremenjena pri 2,4 odstotka.

Mateja Čalušić
Novice Deležniki z ministrico iskali ukrepe za zamejitev rasti cen hrane

Največja v Estoniji, najnižja na Cipru, Slovenija vmes

Najvišjo stopnjo inflacije med evrskimi državami, za katere je imel Eurostat podatke, je imela Estonija (4,7 odstotka). Sledijo Hrvaška (4,3 odstotka) in Avstrija (4,1 odstotka). Najnižja je bila rast cen na Cipru (0,2 odstotka).

V Sloveniji so se cene, merjeno s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja za primerjave v EU, novembra na letni ravni zvišale za 2,4 odstotka, potem ko je bila oktobra rast 3,1-odstotna, je v petek objavil državni statistični urad.

inflacija
Novice Znani so najnovejši podatki o inflaciji
