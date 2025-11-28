Znani bodo najnovejši podatki o inflaciji

Statistični urad bo danes objavil podatke o novembrske inflaciji. Oktobra se je ta pospešila, saj so bile cene življenjskih potrebščin v povprečju za 3,1 odstotka višje kot oktobra lani. Pri tem je bila prvič po maju 2023 rast cen blaga višja kot rast cen storitev.

Oktobra so po ugotovitvah statistikov k inflaciji znova največ prispevale podražitve hrane in brezalkoholnih pijač, ki so bile oktobra za 6,8 odstotka višje kot pred letom dni. Na mesečni ravni so cene oktobra ostale nespremenjene, najbolj oz. za 3,9 odstotka pa so se podražila oblačila.

Razmeroma visoka bo rast cen storitev

Urad za makroekonomske analize in razvoj je v jesenski napovedi ocenil, da bo medletna inflacija konec leta znašala 2,9 odstotka, predvsem zaradi višjih cen hrane, v prihodnjih dveh letih naj bi se znižala na nekoliko nad dvema odstotkoma. Razmeroma visoka bo rast cen storitev, ki jo bo poganjala rast plač. Rast cen storitev bo nekoliko presegala rast cen življenjskih potrebščin, je napovedal urad.

Trenutna povišana inflacija naj bi se postopno znižala tudi po ocenah Banke Slovenije. Zdaj jo poganjajo cene hrane in brezalkoholnih pijač, v delu tudi zaradi sprememb pri davkih in trošarinah na tem področju, ter energentov, v centralni banki pa napovedujejo, da bodo ti učinki v prihodnjih mesecih in letih izzveneli ter do leta 2027 povsem izginili. Že prihodnje leto naj bi se tako inflacija občutno približala ciljnima dvema odstotkoma.