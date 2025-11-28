Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Petek,
28. 11. 2025,
7.18

Osveženo pred

28 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Pomurje Madžarska Slovenija Nataša Pirc Musar

Petek, 28. 11. 2025, 7.18

28 minut

Pirc Musar z madžarskim kolegom pri manjšini v Porabju in Pomurju

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Nataša Pirc Musar | V Monoštru se bo Pirc Musar sestala s predstavniki slovenske narodne skupnosti na Madžarskem. | Foto STA

V Monoštru se bo Pirc Musar sestala s predstavniki slovenske narodne skupnosti na Madžarskem.

Foto: STA

Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo danes skupaj z madžarskim kolegom Tamasem Sulyokom obiskala slovensko manjšino v Porabju in madžarsko manjšino v Pomurju. Obisk bo posvečen krepitvi dobrososedskih odnosov, razvoju obmejnih regij in podpori manjšinam na obeh straneh meje, so zapisali v uradu predsednice.

V Monoštru se bo Pirc Musar sestala s predstavniki slovenske narodne skupnosti na Madžarskem, zatem pa bo s predsednikom Sulyokom govorila o dvostranskem sodelovanju, položaju manjšin in izvajanju skupnih razvojnih projektov. Predsednika se bosta tudi udeležila osrednje slovesnosti ob 30-letnici Državne slovenske samouprave, ene od dveh krovnih organizacij porabskih Slovencev, kjer bosta nagovorila zbrane.

V ospredju gospodarski in družbeni razvoj Pomurja

Pirc Musar in Sulyok bosta obisk nadaljevala v Lendavi pri madžarski narodni skupnosti v Sloveniji. V ospredju bodo vprašanja gospodarskega in družbenega razvoja Pomurja, izobraževanja ter ohranjanja madžarskega jezika in kulture.

Obisk bosta sklenila z udeležbo na slavnostnem dogodku ob 50-letnici organiziranega delovanja pomurske madžarske narodne skupnosti in 35. obletnici ustanovitve krovne organizacije pomurske madžarske skupnosti.

Obisk obeh predsednikov predstavlja jasno potrditev predanosti Slovenije in Madžarske dobrososedskemu sodelovanju ter podpore narodnim skupnostim kot pomembnemu povezovalnemu mostu med državama, so še navedli v uradu predsednice Pirc Musar.

Robert Golob
Novice Golob na obisku pri nemškem kanclerju Merzu
Nataša Pirc Musar, Novo mesto, obisk, pogovori, Romi, občina
Novice Je med njimi novi varuh človekovih pravic?
Nataša Pirc Musar, predsednica, Slovenija, predsedniška palača
Novice Pirc Musar z ožjim izborom kandidatov za mesta treh ustavnih sodnikov
Pomurje Madžarska Slovenija Nataša Pirc Musar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.