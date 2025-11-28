Pirc Musar z madžarskim kolegom pri manjšini v Porabju in Pomurju

Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo danes skupaj z madžarskim kolegom Tamasem Sulyokom obiskala slovensko manjšino v Porabju in madžarsko manjšino v Pomurju. Obisk bo posvečen krepitvi dobrososedskih odnosov, razvoju obmejnih regij in podpori manjšinam na obeh straneh meje, so zapisali v uradu predsednice.

V Monoštru se bo Pirc Musar sestala s predstavniki slovenske narodne skupnosti na Madžarskem, zatem pa bo s predsednikom Sulyokom govorila o dvostranskem sodelovanju, položaju manjšin in izvajanju skupnih razvojnih projektov. Predsednika se bosta tudi udeležila osrednje slovesnosti ob 30-letnici Državne slovenske samouprave, ene od dveh krovnih organizacij porabskih Slovencev, kjer bosta nagovorila zbrane.

V ospredju gospodarski in družbeni razvoj Pomurja

Pirc Musar in Sulyok bosta obisk nadaljevala v Lendavi pri madžarski narodni skupnosti v Sloveniji. V ospredju bodo vprašanja gospodarskega in družbenega razvoja Pomurja, izobraževanja ter ohranjanja madžarskega jezika in kulture.

Obisk bosta sklenila z udeležbo na slavnostnem dogodku ob 50-letnici organiziranega delovanja pomurske madžarske narodne skupnosti in 35. obletnici ustanovitve krovne organizacije pomurske madžarske skupnosti.

Obisk obeh predsednikov predstavlja jasno potrditev predanosti Slovenije in Madžarske dobrososedskemu sodelovanju ter podpore narodnim skupnostim kot pomembnemu povezovalnemu mostu med državama, so še navedli v uradu predsednice Pirc Musar.