Orban priskočil na pomoč Vučiću: z vami bomo delili vse, kar imamo

Na obisku v Srbiji je madžarski premier Viktor Orban razkril, da sta se Madžarska in Srbija dogovorili o gradnji novega naftovoda med državama.

"Madžarska in Srbija sta se dogovorili za izgradnjo novega naftovoda med državama. Plinsko povezavo že imamo, naftne povezave pa nimamo, zato jo bomo zgradili sami. Pričakujemo, da bomo s Srbijo delili prihodnost, ta naftovod pa to partnerstvo še dodatno krepi," je Orban dejal v izjavi, ki jo je na družbenem omrežju X delil tiskovni predstavnik njegovega urada Zoltan Kovacs.

Hungary has no major oil or gas reserves, so securing steady imports is essential. We've obtained an exemption from the American sanctions and we're working to ensure that Russian oil & gas keep arriving. If we have it, Serbia will have it too. Whatever we have, we will share.… pic.twitter.com/4aUovVbEmb — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 27, 2025

Viktor Orban je napovedal, da bo imel v prihodnjih dneh ključne pogovore o zagotavljanju oskrbe Madžarske z nafto in plinom.

Orban: Živimo od uvoza iz Rusije

"Nimamo pomembnih naftnih in plinskih virov in živimo predvsem od uvoza iz Rusije, Američani pa so uvedli sankcije. Imel bom dve nalogi, in sicer da Madžarsko izvzamem iz sankcij in da zagotovim, da bo na voljo nafta, ne samo papirji in dovoljenja. V prihodnjih dneh bom v ta namen vodil pogajanja in dosegli bomo tako varno oskrbo z nafto kot oprostitev sankcij. Nafta in plin bosta prispela na Madžarsko," je dejal Orban.

Dodal je, da se bo Srbija pri oskrbi z gorivom lahko zanesla na Madžarsko. "Če ga ima Madžarska, ga boste imeli tudi vi. Vse, kar imamo, bomo delili z vami," je dodal.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je izjavil, da želi Srbija pospešiti projektiranje in gradnjo naftovoda do Madžarske, ki bi bil na njeni strani dolg 108 kilometrov.

"Upam, da nam bo to uspelo s pospešenimi postopki. To bo v prihodnosti pomenilo diverzifikacijo virov nafte. Lahko se bomo zanesli na zelo zanesljivega prijatelja in zaveznika, kot je Madžarska," je dejal Vučić.

Srbiji zmanjkuje goriv, potem ko so ustavili pretok nafte

Srbski predsednik Aleksandar Vučić pravi, da je zdaj jasno, kako pomemben bi bil lahko naftovod med Madžarsko in Srbijo. Foto: Guliverimage Spomnil je, da Srbija ni imela tehničnih težav z jadranskim naftovodom Janaf, da pa je bil pretok nafte takoj po uvedbi ameriških sankcij ustavljen. Naftna industrija Srbije, ki je v večinski ruski lasti, se namreč oskrbuje z nafto, ki prihaja s tankerji do pristanišča Omišalj na Hrvaškem in nato steče po naftovodu do Srbije.

"Hrvati so prvo uro po uvedbi sankcij ustavili ves pretok nafte in bodo čakali, da bodo minili vsi mogoči postopki in da bodo Američani odobrili pretok nafte," je dejal.

Vučić je dodal, da so kritike o nepotrebnosti gradnje naftovoda do Madžarske neutemeljene. "Niti leto dni ni minilo, pa se je izkazalo, da smo imeli prav," je zaključil.