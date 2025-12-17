Costa: Širitev EU ni dirka med državami kandidatkami

Širitev EU je proces, ki temelji na dosežkih, ne pa dirka med državami kandidatkami, je po današnjem vrhu EU–Zahodni Balkan sporočil predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Tistih držav, ki napredujejo hitreje, preostale ne smejo zadrževati, je dodal. Voditelji so v skupni izjavi, ki se ji Srbija ni pridružila, širitev označili za realno možnost.

"Širitev je proces, ki temelji na dosežkih, ne pa dirka ali tekmovanje med državami kandidatkami. Tistih držav, ki napredujejo hitreje, preostale ne smejo zadrževati. Nasprotno, določati morajo tempo in služiti kot navdih drugim," je v pisni izjavi po plenarnem delu srečanja sporočil Costa, potem ko je bila predvidena novinarska konferenca odpovedana.

Poudaril je, da pri širitvi ne gre samo za tehnični proces, ampak je potrebna politična odločitev, ali bodo države ostale ujete v preteklosti ali bodo šle naprej v skupno prihodnost v EU. Po njegovih besedah je treba izbrati tudi med delitvami na eni strani ter spravo in sodelovanjem na drugi.

"Samo če bodo šle zahodnobalkanske države čez svojo preteklost, bodo lahko popolnoma prevzele vlogo bodočih članic EU ter prispevale k stabilni, uspešni in enotni Evropi," je še povedal predsednik Evropskega sveta.

Vučića v Bruslju ni bilo

K nadaljnjim prizadevanjem za razrešitev regionalnih in bilateralnih sporov, ki izhajajo iz preteklosti, so voditelji članic EU pozvali tudi v danes sprejeti izjavi. Posebej so izpostavili pomen normalizacije odnosov med Kosovom in Srbijo.

Prav tako so zagotovili neomajno podporo Ukrajini in miru v tej državi. Pri tem so države v regiji, ki ne izvajajo sankcij proti Rusiji, pozvali, naj to storijo. Tega ne želi storiti Srbija, katere predsednik Aleksandar Vučić se danes ni udeležil srečanja v Bruslju in se tudi ni pridružil izjavi.

Kot je pojasnil v torek zvečer, se za odhod v Bruselj ni odločil, ker želi zaščititi interese Srbije. Obenem je zagotovil, da njegova država ostaja na evropski poti.

Voditelji članic EU, med njimi slovenski premier Robert Golob, so sicer v izjavi ponovno potrdili evropsko perspektivo Zahodnega Balkana. "Širitev je realna možnost, ki jo je treba izkoristiti," so zapisali.

Na poti v EU med zahodnobalkanskimi državami najbolje kaže Črni gori, ki je v torek zaprla dodatna poglavja v okviru pristopnih pogajanj, in Albaniji. Severna Makedonija, BiH in Kosovo medtem glede na novembra objavljeno širitveno poročilo niso naredili bistvenega napredka, v Srbiji pa se je izvajanje reform celo upočasnilo.

O širitvi Unije bodo sicer predsedniki vlad in držav članic Unije razpravljali tudi na četrtkovem zasedanju Evropskega sveta v Bruslju.