Belgija razkrila rusko vohunsko mrežo: tarče visoki politiki in direktorji

Belgijske oblasti so razkrile obsežno operacijo ruskih obveščevalnih služb, ki je bila usmerjena proti visokim politikom in finančnim direktorjem v Bruslju. Po poročanju britanskega časnika The Guardian so belgijski preiskovalci ugotovili, da je Moskva poskušala vplivati na odločitve o zamrznjenih ruskih sredstvih, ki so po uvedbi sankcij EU ostala blokirana v belgijskih klirinških hišah.

Belgija je po ruski invaziji na Ukrajino leta 2022 zamrznila približno 200 milijard evrov ruskih državnih sredstev, večinoma v sistemu Euroclear, enem največjih klirinških centrov na svetu. Prav ta sredstva so postala predmet intenzivnega ruskega lobiranja in vohunskih operacij, saj EU razpravlja o uporabi obresti od zamrznjenih sredstev za financiranje pomoči Ukrajini. Prejšnji petek je ruska centralna banka na moskovsko sodišče vložila tudi tožbo proti finančni družbi Euroclear.

Kako je delovala mreža?

Po podatkih belgijskih varnostnih služb so ruski agenti poskušali vzpostaviti neformalne stike z belgijskimi politiki, vplivati na zakonodajne postopke in pridobiti zaupne informacije o finančnih tokovih. Operacija je vključevala tudi dezinformacijske kampanje in poskuse vplivanja prek posrednikov v poslovnem svetu, poroča Guardian.

Belgijski notranji minister Bernard Quintin je za medije izjavil, da gre za "največjo razkrito vohunsko mrežo v zadnjih letih", ki je bila usmerjena v strateško finančno infrastrukturo EU.

Odziv Bruslja in EU

Evropska komisija je potezo Belgije pozdravila in poudarila, da bo EU okrepila varnostne protokole in kibernetsko zaščito finančnih institucij. Predsednica Komisije Ursula von der Leyen je povedala, da "poskusi destabilizacije evropskih demokracij ne bodo uspešni".

Belgija je napovedala dodatne preiskave in možnost kazenskih postopkov proti osebam, ki so sodelovale z rusko mrežo. Vzporedno potekajo pogovori o tem, kako bo EU uporabila obresti od zamrznjenih ruskih sredstev za financiranje Ukrajine, kar Moskva ostro zavrača.

Belgija kot sedež Evropske unije in finančne družbe Euroclear predstavlja ključno točko za globalne finančne tokove. Razkritje vohunske mreže potrjuje, da se vojna med Rusijo in Zahodom ne odvija le na bojiščih, temveč tudi v finančnih in političnih strukturah Evrope.