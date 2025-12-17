Napadena rafinerija, pretrgani daljnovodi, več tisoč ljudi brez elektrike

Rusija in Ukrajina sta ponoči izvedli nove napade z droni. Iz ukrajinske regije Herson poročajo o dveh ranjenih, v zadnjem dnevu pa je bilo v ruskem obstreljevanju in napadih z droni ranjenih še deset ljudi v Zaporožju in Harkovu. Napadena je bila tudi ruska regija Krasnodar, kjer sta bili ranjeni dve osebi, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



10.19 Rusija in Ukrajina z novimi medsebojnimi napadi

Tarči ruskih napadov z droni sta bili ponoči tudi regiji Kijev in Dnipropetrovsk, od koder poročajo o poškodovanih stavbah. Po navedbah ukrajinske vojske je sicer zračna obramba ponoči sestrelila 37 od skupno 69 ruskih dronov, navaja ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform.

Rusko obrambno ministrstvo je medtem danes sporočilo, da je zračna obramba sestrelila oziroma prestregla 94 ukrajinskih dronov, od tega večino nad regijama Krasnodar in Rostov, navaja ruska tiskovna agencija Tass.

V Krasnodaru sta bili ranjeni dve osebi, tarča napada z dronom pa je bila tudi tamkajšnja rafinerija. Po napadu je na območju izbruhnil požar, ki pa so ga že pogasili. V napadih sta bila poškodovana tudi dva daljnovoda, zaradi česar je več tisoč gospodinjstev v regiji ostalo brez elektrike.