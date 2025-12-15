V Berlinu se nadaljujejo pogovori o končanju vojne v Ukrajini

V Berlinu bodo danes potekali novi pogovori o prizadevanjih za končanje vojne v Ukrajini, ki se jih bodo udeležili tudi voditelji več evropskih držav. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki se je v nedeljo z delegacijo v nemški prestolnici že sešel z ameriškimi posredniki, se je zavzel za trdna varnostna jamstva za Ukrajino.

V Berlinu bodo danes potekali novi pogovori o prizadevanjih za končanje vojne v Ukrajini, ki se jih bodo udeležili tudi voditelji več evropskih držav. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki se je v nedeljo z delegacijo v nemški prestolnici že sešel z ameriškimi posredniki, se je zavzel za trdna varnostna jamstva za Ukrajino.

V Berlinu so se na pogovorih, ki jih gosti nemški kancler Friedrich Merz, že v nedeljo sestali Zelenski z ukrajinsko delegacijo in ameriški posebni odposlanec Steve Witkoff skupaj z Jaredom Kushnerjem, zetom predsednika Donalda Trumpa. Predstavniki obeh delegacij so srečanje po več kot petih urah prekinili in ga bodo nadaljevali danes.

Kot je pred srečanjem z ameriško delegacijo dejal Zelenski, bo poudarek na zagotovitvi varnostnih jamstev za Ukrajino, da bi preprečili morebitno novo rusko invazijo. Zelenski naj bi Witkoffu tudi predstavil zadnje predloge Kijeva glede mirovnega načrta, ki so ga pripravile ZDA.

Na povabilo Merza naj bi se nato danes zvečer v Berlinu z Zelenskim sešli voditelji več evropskih držav, med drugim Francije in Velike Britanije, ter EU in Nata, da bi govorili o napredku v pogajanjih glede končanja vojne v Ukrajini. Kot so pred dnevi poročali tuji mediji, bi se lahko sestali tudi z Witkoffom.

Zelenski je še pred nedeljskimi pogovori v izjavi za medije dejal, da se je Ukrajina pripravljena odpovedati prizadevanjem za članstvo v Natu v zameno za varnostna jamstva ZDA in Evrope kot kompromis za končanje vojne z Rusijo. Tudi evropski voditelji so večkrat poudarili pomen varnostnih zagotovil.

ZDA na čelu s predsednikom Trumpom medtem pritiskajo, da bi dogovor o mirovnem načrtu dosegli čim prej, Rusija pa vztraja pri svojih zahtevah in poudarja, da mora končni načrt vključevati varnostna jamstva tudi za Rusijo. Pri tem je za Moskvo med drugim ključno, da Ukrajina ne sme postati članica zveze Nato.

Zunanji ministri držav članic EU bodo danes zaradi intenzivnih diplomatskih prizadevanj za končanje ruske agresije na Ukrajino razpravljali o krepitvi varnostnih jamstev, ki jih Unija in njene članice zagotavljajo Kijevu. Na dnevnem redu imajo še odnose EU s Kitajsko in razmere na Bližnjem vzhodu.

Ministri, med njimi slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon, se bodo v razpravi o zagotavljanju varnostnih jamstev Ukrajini med drugim posvetili nadaljnjemu urjenju ukrajinskih vojakov v okviru misije EU, napovedujejo diplomatski viri v Bruslju. V okviru misije EUMAM so inštruktorji držav članic po njihovih navedbah v treh letih izurili že več kot 85 tisoč ukrajinskih vojakov. EU poleg tega po navedbah virov jamstva Kijevu zagotavlja prek podpore ukrajinski obrambni industriji in svoje civilne misije, med drugim na področjih kibernetske varnosti in razminiranja.

Unija ob nadaljevanju ruskih napadov na Ukrajino, ki kljub mirovnim prizadevanjem predsednika ZDA Donalda Trumpa ne pojenjajo, krepi tudi pritisk na Moskvo prek sankcij. Tako je pričakovati, da bodo zunanji ministri potrdili dodatne ukrepe proti t. i. floti ladij v senci, ki jih Rusija uporablja za izogibanje zahodnim sankcijam, ter proti posameznikom in organizacijam, ki širijo rusko propagando.

Vojna v Ukrajini bo tudi ena od tem ministrske razprave o odnosih med EU in Kitajsko, ki po navedbah Zahoda podpira rusko agresijo. To je po navedbah neimenovanih diplomatov EU negativno vplivalo na odnose s Pekingom.

Vodje diplomacij imajo na dnevnem redu še razmere v Siriji in na Bližnjem vzhodu, pri čemer bodo govorili predvsem o izvajanju mirovnega načrta za Gazo.