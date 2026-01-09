Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Zimska nevihta ohromila promet po Evropi, na Hrvaškem sneži tudi ob morju #video

Po samo enem dnevu stabilnih vremenskih razmer v večjem delu Evrope znova močno sneži, kar povzroča vrsto nevšečnosti. V Veliki Britaniji, Nemčiji in na Nizozemskem so odpovedali številne železniške in letalske povezave, na Škotskem pa je večina šol zaprtih že peti dan zapored. V Franciji je na stotisoče gospodinjstev ostalo brez elektrike, oblasti pa prebivalce pozivajo, naj ostanejo doma. Novi ciklon je sneg prinesel tudi v dele Dalmacije, kjer ponekod sneži tudi ob morju.

Po poročanju hrvaških medijev močno sneži v Omišu, kjer je že nastala debelejša snežna odeja, snežinke pa so zabeležili tudi v Dupcih in Pločah. Padavine niso zaobšle niti zaledje Splita, zjutraj je močno snežilo v naseljih Srinjine in Dicmo. Pobelilo je tudi velik del Dalmatinske zagore, vključno z Mosorjem in Cetinjsko krajino.

V drugih delih države večinoma dežuje, voznike pa pozivajo k previdnosti v prometu. Razmere so še posebej nevarne na hitri cesti Solin–Klis, kjer je nastala poledica. Zimske razmere so razglasili tudi na avtocestnem odseku Šestanovac–Zagvozd–Ravča.

V Zagrebu, kjer je v zadnjih dneh zapadlo največ snega od leta 2013, pa se medtem soočajo s pritožbami občanov glede delovanja mestnih služb. Sneg, ki je zapadel v noči s torka na sredo, se še vedno zadržuje na cestah in pločnikih, ki so po besedah prebivalcev neočiščeni, gibanje pa je ponekod nemogoče.

Zaprte šole, letališče in železniške postaje, prebivalci ostali brez elektrike

Medtem ko so razmere na Hrvaškem še obvladljive, je bistveno drugače v severozahodnem delu Evrope. Zimska nevihta, imenovana Goretti, ponekod divja že peti dan zapored. Tako je denimo na Škotskem, kjer so šole zaprte že ves teden, za večji del države pa je izdano rumeno meteorološko opozorilo.

V Franciji je brez električne energije ostalo skoraj 400 tisoč gospodinjstev. Najhuje je v severni Normandiji, po poročanju agencije AFP pa so bili prizadeti tudi prebivalci regij Bretanja, Pikardija in Île-de-France. V nekaterih delih države se spopadajo tudi z močnimi sunki vetra, v severozahodnem francoskem departmaju Manche so ponoči zabeležili sunek s hitrostjo 213 km/h. O motnjah v železniškem prometu poročajo s severa države, pa tudi iz prestolnice Pariz ter iz Alzacije in Lorene na severovzhodu Francije.

Z omejitvami v prometu se spopada tudi Velika Britanija, kjer so odpovedali ali omejili številne železniške in zračne povezave. Ponoči sta bili zaradi snega zaprti dve letališče, več deset letov pa so danes odpovedali na amsterdamskem letališču Schiphol.

