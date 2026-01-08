Hrvaška v primežu ekstremnega mraza, v Albaniji poplave zahtevale žrtev

Tudi Hrvaško je danes po dveh dneh sneženja zajel ekstremen mraz. Temperature v notranjosti države, vključno s prestolnico, so se zjutraj spustile pod minus deset stopinj Celzija. Pred ekstremno nizkimi temperaturami svarijo tudi v BiH, v Srbiji pa poročajo o težavah v prometu in oskrbi z energijo zaradi snega. V Albaniji so poplave zahtevale življenje.

V Zagrebu so zjutraj izmerili –12 stopinj Celzija. Najhladneje je bilo na severu države, kjer so v medžimurski županiji izmerili do –18, na območju Varaždina pa –16 stopinj Celzija. Drugod po državi so se temperature gibale okoli minus deset stopinj Celzija.

Mraz po napovedih hrvaškega državnega hidrometeorološkega zavoda (DHMZ) ne bo popustil niti čez dan. Temperature v notranjosti države se bodo gibale med minus pet in nič stopinjami Celzija, na Jadranu pa med tri in osem.

DHMZ je zaradi snega in poledice ter izjemno nizkih temperatur izdal več opozoril. Za osječko regijo velja rdeče opozorilo, za zagrebško in karlovško regijo velja oranžno opozorilo, za druga območja pa rumeno – v notranjosti države zaradi mraza, na obali pa zaradi močnega vetra.

⚠️ Sutra je potreban poseban oprez



U dijelovima unutrašnjosti 🇭🇷 postoji velika vjerojatnost kiše koja se smrzava (ledene kiše), uz mogućnost stvaranja debljeg sloja leda.



➡️ Što nas očekuje za vikend i u ponedjeljak ujutro, pročitajte ovdje 👇https://t.co/jWi3ZBj2lm pic.twitter.com/qGMRMHjuDQ — DHMZ (@DHMZ_HR) January 8, 2026

Ceste so v večjem delu države mokre in spolzke, obstaja pa tudi nevarnost poledice. Na več odsekih v Liki, Gorskem kotarju, severozahodni Hrvaški in Slavoniji veljajo prepovedi prometa za tovorna vozila s prikolicami, vlačilce s polprikolicami ter vozila brez zimske opreme. Na posameznih odsekih je promet upočasnjen zaradi vozil zimske službe, ki odstranjujejo sneg in posipajo ceste, so danes obvestili iz hrvaškega avtokluba (Hak).

Temperature v BiH krepko pod lediščem

Oranžno vremensko opozorilo zaradi izjemno nizkih temperatur so danes za severni in severozahodni del države izdali tudi v BiH. Jutranja temperatura je znašala od –11 do minus štiri, na severozahodu države do –14 stopinj Celzija. Dnevne temperature se bodo po napovedih hidrometeorološkega zavoda Federacije BiH gibale med minus šest do nič stopinjami Celzija, medtem ko bodo na jugu države ostale nad lediščem.

Foto: Reuters

Srbija ostaja pod snežno odejo. Zimske razmere povzročajo resne motnje v prometu, z zahoda države pa poročajo tudi o težavah v oskrbi z električno energijo, zato so razglasili izredno stanje v več občinah, je danes zjutraj poročala srbska javna radiotelevizija RTS. Medkrajevni promet do posameznih vasi je ponekod onemogočen, v posameznih delih veljajo prepovedi vožnje za tovorna vozila, v Beogradu pa je moten javni prevoz.

Foto: Reuters

Iz Albanije medtem poročajo o poplavah, ki so v pristaniškem mestu Drač zahtevale življenje, medtem ko so zaradi večdnevnega močnega sneženja in dežja ter naraslih rek ponekod po državi razglasili izredne razmere. Poplave so na jugu in drugod po državi prizadele kmetijska zemljišča, ceste in naselja. V Draču, kjer so v namakalnem kanalu našli truplo 54-letnika, so zaradi nevarnosti poplavljanja bližnje reke danes evakuirali 500 ljudi, več hiš pa je že poplavljenih.

Po podatkih policije so zaradi poplav morali evakuirati prebivalce tudi drugod po državi. Močno deževje je sprožilo tudi zemeljske plazove, ki so zaprli več cest, poročajo tuje tiskovne agencije.