Obilno sneženje zajelo celoten Balkan, najhuje je v Sarajevu #video

V Srbiji ter Bosni in Hercegovini sneg že od nedelje povzroča težave. V Sarajevu je na žensko padlo več kot deset metrov visoko drevo, zaradi hudih poškodb glave pa je v bolnišnici umrla. Sneženje je skupaj z izrazitim padcem temperatur zajelo tudi večji del Hrvaške, kjer ponekod zaradi zimskih razmer in močnega vetra veljajo omejitve v prometu, ekstremne vremenske razmere pa je pričakovati vse do četrtka. Do pol metra snega lahko zapade na območju Like.

Poleg Sarajeva, kjer je zapadlo več kot 40 centimetrov snega, obilno sneženje težave povzroča tudi v drugih delih BiH. Na številnih magistralnih cestah je prepovedan promet za tovorna vozila, ponekod pa je povsem ali delno omejen tudi za osebna vozila, je sporočil tamkajšnji avtoklub. Voznike so še pozvali k previdni vožnji in uporabi zimske opreme ter opozorili na nevarnost plazov in podrtih dreves.

Na cestah veljajo omejitve

Sneg danes pada tudi v notranjosti in gorskih predelih Hrvaške. Avtocesta A1, ki povezuje Zagreb z Dalmacijo, je med priključkoma Rovanjska in Sveti Rok v smeri Zagreba zaradi prometne nesreče zaprta za ves promet. Za tovornjake s priklopniki in vlačilce s polpriklopniki zaradi prometne nesreče ni prostega cestnega prehoda iz smeri Dalmacije proti notranjosti države, so danes zjutraj opozorili pri hrvaškem avtoklubu. Zaradi zimskih razmer in močnega vetra omejitve veljajo tudi na nekaterih cestah v Gorskem kotarju in Liki.

Sneg pada tudi v notranjosti in gorskih predelih Hrvaške. Foto: Spletna kamera/HAK

Na obali ponekod veljajo prepovedi za posamezne skupine vozil zaradi močnega vetra, prekinjene so tudi nekatere trajektne in katamaranske linije. Zaradi orkanske burje danes za območje Senja velja oranžno vremensko opozorilo. Za preostale dele države velja rumeno opozorilo zaradi sneženja, na obali pa zaradi močnega vetra in obilnih padavin, ki bi lahko povzročile tudi poplave.

Rdeče opozorilo za Beograd

Tudi v večjem delu Srbije od nedelje padata sneg in ponekod ledeni dež, zaradi katerih so vremenoslovci za danes izdali rdeče vremensko opozorilo na območju Beograda in nekaterih drugih delov države. Na nekaterih cestah naj bi bilo od pet do deset centimetrov snega.

Na beograjskem Letališču Nikola Tesla se je letalski promet po naporni noči, v kateri je zaradi padavin okoli deset letov zamujalo tudi po več ur, znova normaliziral. Prva letala so zjutraj poletela proti svojim destinacijam, vendar pa bodo čez dan še vedno možne zamude, poroča RTS.

Neugodne vremenske razmere je na celotnem območju Balkana pričakovati vse do četrtka, zato so izdana opozorila pred sneženjem, močnimi padavinami in sunki vetra. Na Hrvaškem je debelo snežno odejo pričakovati predvsem v notranjosti in na vzhodu države, do pol metra snega lahko zapade v Liki, medtem ko bo na Jadranu pihal močan veter, lokalno deževje pa lahko povzroča tudi poplave. Do konca tedna bo snežilo tudi v Bosni in Hercegovini in Srbiji.