Petek, 9. 1. 2026, 12.37
3 minute
V Pivki 82-letni voznik poškodoval deklico in odpeljal
V Pivki je v četrtek okoli 14. ure voznik osebnega avtomobila na prehodu za pešce trčil v otroka, zatem pa odpeljal proti železniški postaji, je očividec obvestil policijo.
Kot so danes sporočili s Policijske uprave Koper, se je desetletna deklica lažje poškodovala.
Policisti so izsledili 82-letnega povzročitelja nesreče.
Poškodovano deklico so odpeljali v Zdravstveni dom Postojna, policisti pa so za povzročitelja nesreče odredili strokovni pregled.