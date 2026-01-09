V Pivki 82-letni voznik poškodoval deklico in odpeljal

V Pivki je v četrtek okoli 14. ure voznik osebnega avtomobila na prehodu za pešce trčil v otroka, zatem pa odpeljal proti železniški postaji, je očividec obvestil policijo.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Koper, se je desetletna deklica lažje poškodovala.

Policisti so izsledili 82-letnega povzročitelja nesreče.

Poškodovano deklico so odpeljali v Zdravstveni dom Postojna, policisti pa so za povzročitelja nesreče odredili strokovni pregled.