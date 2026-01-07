Nekdanjega svetovnega prvaka našli mrtvega, policija začela preiskavo

Z Madžarske je prišla tragična vest, da so v ponedeljek v njegovem stanovanju v Budimpešti našli mrtvega 34-letnega Miklósa Dudása, nekdanjega olimpijca in svetovnega prvaka v kajaku na mirnih vodah. Madžarska policija je odprla preiskavo, Dudásovo smrt so namreč po obdukciji označili za sumljivo, poročajo madžarski mediji.

Madžarski šport je v ponedeljek pretresla tragična novica iz Budimpešte, kjer so v stanovanju našli mrtvega Miklósa Dudása, nekdanjega svetovnega prvaka v kajaku na mirnih vodah. Po poročanju madžarskih medijev se 34-letnik ni oglašal družinskim članom, ti pa so nato zaprosili za pomoč ključavničarja, ki je odprl vrata v njegovo stanovanje v Budimpešti. Tam so našli njegovo truplo.

Policija je sprva medije obvestila, da smrt ni sumljiva, po opravljeni obdukciji pa je sledil zasuk. "Med nujno uradno obdukcijo je izvedenec pri pokojniku ugotovil poškodbe, katerih mehanizem nastanka je mogoče razjasniti v okviru kazenskega postopka," madžarski mediji navajajo izjavo policije. Ta torej preiskuje sumljivo smrt in je vložila obtožnico proti neznanemu storilcu.

Dudás velja za enega najuspešnejših madžarskih kajakašev svoje generacije. Svetovni prvak je postal leta 2014, leto prej je osvojil bron na evropskem prvenstvu, že leta 2009 pa je bil mladinski svetovni prvak. Madžarsko je zastopal tudi na olimpijskih igrah v Londonu leta 2012, pred igrami v Riu leta 2016 pa so ga ujeli na dopingu, zato v Braziliji ni smel tekmovati.

Po pričevanju prijateljev naj bi pred kratkim dobil novo službo, je imel pa v preteklosti tudi težave. Mediji poročajo o njegovem sporu s sosedom, ki je prerasel v nasilje.

