Po smrti 44-letne Korošice, ki je umrla zaradi zapletov po estetskem posegu v Istanbulu, so njeno truplo v torek pripeljali v Slovenijo in v Ljubljani že opravili obdukcijo. Slovenska policija, ki je turške kolege prosila za podrobnejše informacije o okoliščinah smrti, za zdaj veliko podatkov še nima.

Truplo Korošice, ki je v Istanbulu umrla 2. januarja zaradi zapletov po liposukciji, so že pregledali na Inštitutu za sodno medicino.

Natančen vzrok smrti še ni znan, poroča Dnevnik, je pa svakinja pokojne za Televizijo Slovenija v torek izjavila, da je bil eden od zapletov po posegu tudi pljučna embolija.

Slovenska policija, ki je na podlagi mednarodnega sodelovanja prek Interpola turške varnostne organe zaprosila za razpoložljive podatke, ima za zdaj zgolj skope informacije o tem, kakšne posege so opravili pri 44-letnici in kdaj, poudarili pa so, kot je poročal Večer, da so 44-letnici pozneje nudili pomoč.

Na poseg prek spletne agencije

Poročali smo že, da se je 44-letnica v Istanbul odpravila prek agencije, ki jo je našla na spletu:

Po težavah po posegu, tudi zaradi krvavitev, je iskala pomoč pri prevajalki, ki je govorila hrvaško. Ta je Korošici po pogovoru z zdravnikom povedala, da naj bi bilo trenutno stanje povsem običajno.

44-letnica je štiri dni kasneje doživela srčni zastoj, kdo jo je našel in odpeljal v drugo bolnišnico, pa ni jasno. Deset dni kasneje je umrla.