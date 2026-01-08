Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Četrtek,
8. 1. 2026,
9.54

Četrtek, 8. 1. 2026, 9.54

Obdukcija 44-letne Korošice po smrti v Turčiji končana, policija še čaka na pojasnila

Na. R.

operacija | Posegi v tujini, čeprav cenovno veliko ugodnejši, so lahko tudi zelo nevarni. | Foto Guliverimage

Posegi v tujini, čeprav cenovno veliko ugodnejši, so lahko tudi zelo nevarni.

Foto: Guliverimage

Po smrti 44-letne Korošice, ki je umrla zaradi zapletov po estetskem posegu v Istanbulu, so njeno truplo v torek pripeljali v Slovenijo in v Ljubljani že opravili obdukcijo. Slovenska policija, ki je turške kolege prosila za podrobnejše informacije o okoliščinah smrti, za zdaj veliko podatkov še nima.

Truplo Korošice, ki je v Istanbulu umrla 2. januarja zaradi zapletov po liposukciji, so že pregledali na Inštitutu za sodno medicino.

Natančen vzrok smrti še ni znan, poroča Dnevnik, je pa svakinja pokojne za Televizijo Slovenija v torek izjavila, da je bil eden od zapletov po posegu tudi pljučna embolija. 

Slovenska policija, ki je na podlagi mednarodnega sodelovanja prek Interpola turške varnostne organe zaprosila za razpoložljive podatke, ima za zdaj zgolj skope informacije o tem, kakšne posege so opravili pri 44-letnici in kdaj, poudarili pa so, kot je poročal Večer, da so 44-letnici pozneje nudili pomoč.

Na poseg prek spletne agencije 

Poročali smo že, da se je 44-letnica v Istanbul odpravila prek agencije, ki jo je našla na spletu:

