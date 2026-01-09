Borussia lov na Bayern začela z remijem v Frankfurtu

Po skoraj treh tednih je zimski premor na nemških nogometnih zelenicah končan. V petkovem večeru sta oder bundeslige s 16. krogom odprla Eintracht Frankfurt in Borussia Dortmund (3:3). Na vrhu lestvice kraljuje neporaženi Bayern, ki bo v nedeljo na Allianz Areni gostil Wolfsburg. Dve tekmi so zaradi sneženja prestavili.

Bavarski stroj je na dobri poti do 13. naslova v zadnjih 14 sezonah nemškega prvenstva. Četa Vincenta Kompanyja je v prvih 15 krogih zabeležila 13 zmag in dva remija. Drugi se je zgodil sredi decembra, ko Bayern pred domačimi navijači presenetljivo ni uspel ugnati Mainza, najskromnejše ekipe v ligi. Za zaključek leta je sicer sledila prepričljiva zmaga nad Heidenheimom, starim znancem ljubljanske Olimpije, v začetku tedna pa so Bavarci s 5:0 na pripravljalni tekmi odpravili še avstrijski Salzburg.

Pri dortmundski Borussii verjamejo, da je decembrski spodrsljaj razkril ranljivosti Münchenčanov in da boj za državni naslov še ni odločen. Pred prvimi tekmami v novem letu je prednost Bayerna znašala devet točk, Borussia je kot najbližja zasledovalka poskušala zaostanek znižati na gostovanju v Frankfurtu. A Eintracht je bil na sedmem mestu in se je pričakovano izkazal za trd oreh. Mahmoud Dahoud je v 92. minuti zadel za vodstvo Eintrachta s 3:2. Ko se je že zdelo, da je Borussia izgubila, pa je za izenačenje in končni izid 3:3 zabil Carney Chukwuemeka. Gostje so sicer dvakrat vodili, v prvem polčasu z golom Maximiliana Beierja, v drugem pa Felixa Nmeche, a sta obakrat za domače hitro izenačila Can Uzun in Younes Ebnoutalib.

Dve tekmi preloženi

Potem ko je vodstvo lige odpovedalo sobotno tekmo med St. Paulijem in RB Leipzigom, je takšna usoda doletela še dvoboj Werder Bremen - Hoffenheim. Razlog odpovedi so v obeh primerih ostre zimske vremenske razmere, ki ne omogočajo varne izvedbe tekem.

Nemško prvenstvo, 16. krog:

Petek, 9. januar:

Sobota, 10. januar:

Nedelja, 11. januar:

Lestvica: