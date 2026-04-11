Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

McIlroy v vodstvu z rekordnimi šestimi udarci prednosti

Rory McIlroy je vodilni po drugem dnevu Mastersa v Augusti. | Foto Reuters

Rory McIlroy je vodilni po drugem dnevu Mastersa v Augusti.

Severni Irec Rory McIlroy je vodilni po drugem dnevu Mastersa v Augusti. Pred drugouvrščenima Američanom Samom Burnsom in Patrickom Reedom ima rekordnih šest udarcev prednosti. Severnoirski golfist je s tem na dobri poti, da ubrani lanski naslov.

McIlroy, ki je prvi dan za igrišče potreboval 67 udarcev, ga je v petek zmogel s 65 udarci. Njegova najbližja zasledovalca Američana Sam Burns in Patrick Reed pa sta v petek porabila 71 oziroma 69 udarcev. S tem se McIlroyju odpirajo vrata, da postane četrti golfist, ki bi ubranil zmago na tem turnirju. Pred njim je to uspelo Jacku Nicklausu (1965 in 1966), Nicku Faldu (1989/90) in Tigerju Woodsu (2001/02).

"To je bil zame izjemen zaključek serije. Ko sem bil na 12. udarcu si nisem predstavljal, da bom pred koncem tedna vodil s šestimi točkami. Zdaj se bom enostavno osredotočil na svojo igro in nadaljeval v visokem ritmu," je povedal severnoirski golfist, ki je blestel v končnici dneva.

Kar šest od sedmih lukenj je odigral z birdiejem oziroma tremi udarci. "Sploh si nisem predstavljal, da šest od sedmih lukenj lahko odigram z birdiejem," je še dejal McIlroy in dodal, da je igrišče v Augusti posebno in da je imel vedno občutek, da je prav tukaj, ko se igra odpre, možno nadaljevati dobro serijo. "In danes popoldan je bilo tako." Posebej je zablestel na 17. luknji, ki jo je zaključil z udarcem s 26 metrov.

Igralec s Severne Irske, drugi na svetovni jakostni lestvici, močno odstopa od konkurence. Slabše kaže vodilnemu na lestvici Američanu Scottieju Schefflerju, ki je po dveh dneh na zanj skromnem 24. mestu.

Drugi Američan Bryson DeChambeau, ki je pred turnirjem prav tako sodil v krog favoritov, je v petek potreboval 76 udarcev, v soboto 74, s čimer se ni prebil niti med najboljših 50 in je tekmovanje že končal.

Zaradi zdravstvenih težav po zadnji avtomobilski nesreči na turnirju manjka tudi Tiger Woods.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Do 720 € prihranka s paketi Naj

Paketi Naj zdaj z garancijo cene: 13,99 € za kar 4 leta. Preverite, kateri paket Naj je pravi za vas.