Kevin Kampl izlil dušo in podal končno odločitev

Nogometni klub Leipzig je že pred časom sporočil, da ekipo zapušča nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl. Na svoji spletni strani pa je zdaj objavil tudi čustveno sporočilo samega nogometaša, v katerem se je Slovenec zahvalil za vse in napovedal, da se bo od soigralcev, klubskih delavcev in navijačev prišel posloviti 17. januarja. Takrat se bo Leipzig meril z münchenskim Bayernom, aktualnim nemškim prvakom.

Nekdanji slovenski nogometni reprezentant Kevin Kampl je sicer dejal, da bi si v Leipzigu še želel igrati, a so mu to onemogočili družinski dogodki v zadnjem času, ki so ga prepričali, da obstajajo reči, pomembnejše od nogometa.

Želi preživeti več časa z očetom

"Zadnjih nekaj mesecev je bilo zame zelo čustvenih in zaznamovanih z globoko žalostjo. Nenadna izguba brata mi je boleče pokazala, kako dragocen je čas in kako pomembno ga je preživeti z ljudmi, ki so nam najbližji. Po vseh teh letih sem spoznal, da je čas, da grem domov, tudi zato, ker očetovo zdravje ni dobro in želim preživeti več časa z njim. Čeprav je ta korak zame težak, imajo nekatere življenjske odločitve prednost pred nogometom," je razlog, zakaj zapušča klub navedel nogometaš štajerskih korenin.

Dodal je, da si ni predstavljal, da bo slovo takšno, a, kot pravi, življenje včasih zahteva prioritete, ki se jih ne načrtuje: "Z odhodom iz Leipziga sem se tako že sprijaznil, z odločitvijo sem pomirjen."

Kampl: Žal mi je, da končujem to pot

Igralec zvezne vrste je v Leipzigu preživel osem let in pol, z njim je osvojil dva nemška pokala (2022, 2023). "Od prvega dne sem bil deležen neverjetno toplega sprejema. Skupaj smo ustvarjali zgodovino, osvojili prve naslove kluba, doživeli velike trenutke in kot ekipa premagali težke čase. Prav povezanost nas je naredila močne. Neverjetno sem hvaležen klubu, trenerjem, zaposlenim v klubu, soigralcem, navijačem in vsem v Leipzigu," je svojo hvaležnost izrazil nogometaš, ki pravi, da je v klubu neizmerno užival.

Kevin Kampl je pomagal Leipzigu do dveh pokalnih lovorik. Foto: Reuters

"Čas je hitro minil, kar priča o tem, kako srečen sem bil tukaj kot oseba in kot igralec. Žal mi je, da končujem to pot, a še toliko bolj sem ponosen na to, kar smo skupaj dosegli," je v poslovilnem sporočilu zapisal Kampl, ki pa v njem ni pozabil tudi na druge klube, v katerih je igral: "Zelo sem hvaležen tudi vsem klubom, ki so me spremljali na moji poti, še posebej Bayer Leverkusnu in Red Bull Salzburgu. Vsi so bili pomemben del moje kariere," je dejal 35-letnik iz Solingena, eden najboljših slovenskih nogometašev zadnjih desetletij.