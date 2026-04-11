Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
Š. L.

Sobota,
11. 4. 2026,
9.45

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07

Natisni članek

Evroliga Evroliga Partizan Beograd Duško Vujošević

V beograjski Areni čustven poklon preminulemu Vujoševiću

Partizan | Foto zajem zaslona

Foto: zajem zaslona

V beograjski Areni je bilo v petek zelo čustveno. Pred tekmo Partizana in Žalgirisa so se namreč v klubu skupaj z navijači poklonili nedavno preminulemu trenerju Dušku Vujoševiću, ki je v beograjskem klubu pustil ogromen pečat.

V sredo je Beogradu po težavah z boleznijo v 68. letu starosti umrl legendarni trener Duško Vujošević. Ta je bil prejšnji mesec sprejet v bolnišnico zaradi težav s pljuči in srcem. Lani je sicer v Belorusiji uspešno prestal presaditev ledvic. Srbski košarkarski strokovnjak je v svoji karieri treniral številne klube, največji pečat pa je pustil pri Partizanu, ki ga je vodil v štirih različnih obdobjih.

Največji uspeh je z njim dosegel leta 2010, ko je moštvo v evroligi pripeljal vse do zaključnega turnirja najboljše četverice. Sezono pred tem je bil izbran za najboljšega trenerja evrolige. S Partizanom je prvi večji uspeh na mednarodnem prizorišču dosegel leta 1989, ko je z njim osvojil pokal Radivoja Koraća. Leta 1987 je klub popeljal tudi do naslova jugoslovanskega prvaka, skupno petkrat pa je končal na vrhu lige Aba. 

Pred petkovo tekmo evrolige med Partizanom in Žalgirisom, ki so jo slednji dobili s 84:74, se je Vujoševiću poklonila celotna beograjska Arena. V dvorani je bilo izjemno čustveno, na tekmi so se zbrali tudi nekateri njegovi nekdanji igralci. Ljudje so jokali med gledanjem posebnega videoposnetka o trenerju, skandirali njegovo ime in v zrak dvignili fotografije z njegovo podobo ter zraven peli znamenito "Da volim crno-bele", jokal je tudi aktualni kapetan ekipe Vanja Marinković. "V tistem kratkem obdobju sem imel z njim poseben odnos. Je najboljši trener v moji karieri, nekdo, ki sem mu najbolj hvaležen za to, kar sem danes," je med drugim dejal Marinković.

Evroliga Evroliga Partizan Beograd Duško Vujošević
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
