Finale španskega superpokala brez Jana Oblaka, v Džedi bo el clasico

Za prvo špansko lovoriko v letu 2026 se bosta pomerila večna tekmeca, Barcelona in Real Madrid. Na zaključnem turnirju superpokala v Džedi v Savdski Arabiji je branilka naslova Barcelona v sredo gladko, s 5:0 premagala Athletic Bilbao, v četrtek pa sta za drugo mesto v velikem finalu obračunala še madridska tekmeca Real in Atletico z Janom Oblakom. Real je zmagal z 2:1, kar pomeni, da bo nedeljski finale superpokala el clasico.

Xabi Alonso se bo do svoje prve lovorike na klopi kraljevega kluba skušal dokopati brez prvega zvezdnika ekipe. Kylian Mbappe naj bi bil zaradi poškodbe kolena odsoten vsaj tri tedne. A Reala to v polfinalni tekmi superpokala ni ustavilo, z 2:1 je izločil mestnega rivala Atletico in se bo v nedeljo v velikem finalu spopadel z branilko naslova Barcelono.

Mreža Jana Oblaka se je prvič zatresla že v drugi minuti tekme, ko ga je s prostega strela premagal Federico Valverde. V 55. minuti se je Valverde znašel še v vlogi podajalca, prednost Reala pa je podvojil Rodrygo. Le tri minute kasneje sta obrambo Reala izigrala Giuliano Simeone in Alexander Sorloth ter navijačem Atletica vlila nekaj upanja, a se izid do konca tekme ni več spremenil.

Foto: Reuters

Oblak bo moral na novo lovoriko še čakati, nazadnje je z Atleticom osvojil La Ligo 2020/21, Real Madrid pa se bo v finalu potegoval za 14. naslov v superpokalu. Barcelona je v tem tekmovanju najuspešnejši klub, ima že 15 lovorik, zadnjo je osvojila v prejšnji sezoni.

Branilka naslova napolnila mrežo Bilbaa

Barcelona si je mesto v finalu priigrala z nadvse zanesljivo zmago. Foto: Reuters

Danes je dvome o novem finalu razblinila že zelo hitro; Athletic je zdržal do 22. minute, ko je mrežo baskovske zasedbe načel Ferran Torres. Pozneje je blaugrana kar po nekajminutnem taktu rešetala obrambo tekmecev in mrežo vratarja Unaija Simona, med 30. in 30. minuto so namreč zadeli še Fermin Lopez, Roony Bardghji in Raphinha. Athletic je v končnici prvega dela sicer zadel okvir vrat Joana Garcie.

V 50. minuti je Raphinha zadel za 5:0, mladi zvezdnik Barcelone Lamine Yamal pa je v igro vstopil šele v 70. minuti, a se ni vpisal med strelce.

Athletic je tako končal superpokalno pot, ostaja pri treh lovorikah, zadnjo je dobil 2021.

Athletic je končal superpokalno pot, ostaja pri treh lovorikah, zadnjo je dobil 2021. Foto: Reuters

Prihodnje leto brez Savdske Arabije?

Še šestič v zadnjih sedmih sezonah se boj za španski superpokal odvija v Savdski Arabiji, kar pa na Iberskem polotoku sproža burne debate. Od podpisa donosne pogodbe, ki španski nogometni zvezi na leto prinese približno 40 milijonov evrov, izjemo predstavlja le sezona 2020/21, ko je turnir zaradi pandemije koronavirusa potekal za zaprtimi vrati stadionov v Andaluziji.

Kritik na račun premika tekem na Srednji vzhod ne manjka. Da je takšna izvedba turnirja "s...anje" za navijače in nogometaše sodelujočih ekip, je med drugim nedavno govoril kapetan bilbajskega Athletica Inaki Williams. Morda Špancem prihodnje leto vendarle ne bo treba potovati v Savdsko Arabijo.

Posel, ki ga je v veliki meri pomagal izpeljati nekdanji kapetan Barcelone Gerard Pique, je sicer veljaven do leta 2029, a španska zveza razmišlja o alternativnih lokacijah za prihodnje leto, saj se bo turnir prekrival z azijskim pokalom.

