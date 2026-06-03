Na družbenih omrežjih se je začel širiti trend solomaxxing, ki spodbuja zavestno odločitev za samsko življenje. Namesto da bi bila samskost razumljena kot začasno obdobje med zvezami ali nekaj, kar je treba čim prej spremeniti, jo ta trend predstavlja kot privlačen življenjski slog s številnimi prednostmi.

Potem ko so družbena omrežja preplavili trendi, kot sta sleepmaxxing, ki spodbuja optimizacijo spanja za boljše zdravje in počutje, ter looksmaxxing, osredotočen na izboljšanje videza in privlačnosti, se zdaj vse več govori o solomaxxingu.

Gre za trend, ki samsko življenje predstavlja kot zavestno izbiro ter spodbuja osredotočanje na osebno rast, finančno stabilnost, neodvisnost in notranji mir namesto iskanja romantičnega partnerja.

Posebej priljubljen je med pripadniki generacije Z in milenijci, ki vse pogosteje poudarjajo koristi osebne svobode, neodvisnosti in osredotočenosti nase. K njegovemu vzponu prispevata tudi utrujenost od aplikacij za zmenke in vse višji življenjski stroški.

Samskost kot finančno pametna odločitev

Eden najpogosteje izpostavljenih razlogov za solomaxxing so finančni pritiski. Stroški zmenkov so se v zadnjih letih opazno povečali, saj so dražji prevozi, večerje, zabava in druge aktivnosti, ki spremljajo spoznavanje in druženje.

V obdobju visoke inflacije zato vse več mladih ocenjuje, da je bolj smiselno vlagati v lastno finančno stabilnost kot v negotove romantične odnose. Samsko življenje v tem kontekstu pogosto pomeni več nadzora nad proračunom, več prihrankov in manj finančnega stresa.

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Več miru in manj čustvene drame

Pomembna prednost samskega življenja je tudi večji občutek notranjega miru. Nestabilni ali neustrezni odnosi pogosto prinašajo stres, konflikte in čustveno negotovost, zato se veliko mladih odloča, da jim samskost zagotavlja več stabilnosti kot razmerje, ki ne deluje dobro.

Raziskave kažejo, da se velik del mlajših odraslih v obdobjih samskosti počuti bolj umirjeno in zadovoljno. Namesto da bi se ukvarjali s partnerskimi težavami, lahko svoj čas in energijo usmerijo v osebne cilje, razvoj in vsakodnevno ravnovesje.

Priložnost za osebno rast in razvoj

Zagovorniki solomaxxinga poudarjajo, da samskost omogoča več časa in energije za prijateljstva, kariero, izobraževanje, hobije ter skrb za fizično in duševno zdravje. Ker ni stalnih kompromisov in usklajevanja z drugo osebo, je lažje graditi življenje v skladu z lastnimi prioritetami in željami.

Takšno obdobje lahko prispeva k večji samozavesti, jasnejšim življenjskim ciljem in močnejšemu občutku osebne izpolnjenosti. Namesto iskanja potrditve v partnerskih odnosih se posameznik pogosteje usmeri v lastno rast in razvoj.

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Več samostojnosti in neodvisnosti

Ena ključnih idej solomaxxinga je krepitev samostojnosti. Ljudje, ki dlje časa ostanejo samski, se pogosto naučijo bolje skrbeti zase, sprejemati pomembne odločitve in se samostojno soočati z vsakodnevnimi izzivi brez odvisnosti od partnerja.

Čeprav se zakon ali dolgoročna zveza pogosto povezujeta s stabilnostjo, to ni nujno vedno res. Stabilnost je v veliki meri odraz osebne zrelosti, notranje trdnosti in življenjskih navad, ne pa le partnerskega statusa.

Utrujenost od aplikacij za zmenke

Pomemben dejavnik naraščajoče priljubljenosti solomaxxinga je tudi vse večje nezadovoljstvo z aplikacijami za zmenke. Številni uporabniki poročajo o občutkih utrujenosti, površinskosti in razočaranja nad izkušnjo spletnega spoznavanja.

Aplikacije za zmenke pogosto dajejo prednost videzu in sposobnosti samopredstavitve, zaradi česar imajo nekateri občutek, da postajajo pristni in spontani stiki vse redkejši. Posledično se vse več ljudi zavestno umika iz sveta spletnih zmenkov in išče drugačne načine povezovanja ali pa se odločijo za samskost.

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Kdaj lahko solomaxxing postane težava?

Kljub številnim prednostim samskost ni univerzalna rešitev za vse. Če odločitev za solomaxxing temelji na strahu pred zavrnitvijo, ranljivostjo ali čustveno bližino, lahko hitro postane oblika izogibanja težavam namesto njihovega dejanskega reševanja.

Opozorila se zato pogosto nanašajo na dejstvo, da je človek po naravi družbeno bitje, ki potrebuje stike z drugimi. Prekomerno umikanje iz odnosov lahko omeji osebni razvoj, saj nas prav interakcije z ljudmi učijo pomembnih življenjskih izkušenj, prilagajanja in razumevanja različnih perspektiv.

Zakaj trend pridobiva priljubljenost?

Vse več ljudi ugotavlja, da je samskost lahko povsem legitimna in izpolnjujoča življenjska izbira. Solomaxxing spodbuja razmislek o tem, kaj posameznik v resnici želi od odnosov in življenja na splošno.

Kakovosten partnerski odnos lahko življenje močno obogati, vendar je slaba ali nestabilna zveza pogosto bolj obremenjujoča kot samskost. Prav zato ta trend ne spodbuja osamljenosti, temveč zavestno odločitev, da posameznik najprej gradi dober odnos s samim seboj.

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