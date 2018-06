[video: 58649 / ]

Strelec prvega gola v zgodovini Slovenije Igor Benedejčič. … leta 1992 je slovenska nogometna reprezentanca odigrala zgodovinsko prvo uradno tekmo in se v Talinu v prijateljskem obračunu z Estonijo razšla z remijem 1:1. Pred tisoč gledalci so pod vodstvom Bojana Prašnikarja na igrišče v slovenskih dresih pritekli Marko Simeunovič, Davor Perkat, Robert Englaro, Samir Zulič, Matjaž Jančič, Peter Toščič, Alfred Jermaniš, Aleš Čeh, Marko Gruškovnjak, Zoran Ubavič in Primož Gliha.



V nadaljevanju so priložnost dobili še Amir Ružnič, Matjaž Cvikl, Dejan Djuranovič in Igor Benedejčič, ki je v 73. minuti, le minuto za tem, ko je prišel v igro, zabil zgodovinski prvi gol za izbrano vrsto Slovenije in postavil končni izid 1:1.

… leta 2002 sta pri porazu Hrvaške na svetovnem prvenstvu v Južni Koreji in na Japonskem proti Mehiki z 0:1 zadnjič v dresu izbrane vrste nastopila legendarna Davor Šuker, ki je s 45 goli v 69 nastopih še vedno najboljši strelec v zgodovini Hrvaške, in Robert Prosinečki (49 nastopov in 10 golov).



... leta 1986 se je rodil teniški zvezdnik, Španec Rafael Nadal, ki se lahko pohvali s kar 16 zmagami na turnirjih za grand slam.

… leta 1982 se je rodila ruska atletinja Jelena Isinbajeva, najboljša atletinja v zgodovini skoka s palico, ki je do zdaj osvojila dve zlati olimpijski medalji in bila trikrat zlata na svetovnih prvenstvih. Lahko se pohvali tudi s številnimi naslovi s preostalih velikih tekmovanj. Je tudi svetovna rekorderka na prostem in v dvorani.

… leta 1975 je legendarni brazilski nogometaš Pele podpisal triletno in kar 11 milijonov dolarjev vredno pogodbo z newyorškim klubom Cosmos. Njegovemu zgledu so kmalu potem sledila proslavljena nogometna imena.

… leta 1971 je Leeds v povratni tekmi pokala velesejemskih mest remiziral z 1:1 na štadionu Elland Road v Leedsz pred 42.483 gledalci in s skupnim izidom 3:3 zaradi zadetka več v gosteh osvojil prestižno lovoriko. V naslednjem letu se je tekmovanje preimenovalo v pokal UEFA.

… leta 1959 je Real Madrid v finalu pokala državnih prvakov (poznejša liga prvakov) z 2:0 premagal francoski Stade de Reims v Stuttgartu pred 80 tisoč navijači.

… leta 1952 se je rodil slovenski alpinist Viki Grošelj, Slovenec z največ osvojenimi osemtisočaki. Osvojil jih je kar deset. Prvega leta 1975, ko je preplezal južno steno Makaluja v družbi nekaterih slovenskih alpinistov.

… leta 1851 je bejzbolska ekipa New York Knickbockers postala prva, ki je na tekmi nosila drese.

Rodili so se …

1931 – nekdanji ameriški atlet, šprinter Lindy Remigino

1943 – nekdanji ameriški košarkar Billy Cunningham

1944 – nekdanja ameriška atletinja Edith McGuire

1947 – nekdanji ameriški plavalec Mike Burton

1952 – slovenski alpinist Viki Grošelj

1957 – nekdanja avstrijska smučarka Ingrid Eberle

1962 – nekdanji slovenski smučarski tekač Jože Klemenčič

1967 – nekdanji madžarski plavalec Tamas Darnyi

1971 – nekdanji italijanski nogometaš Luigi di Biagio

1974 – nekdanji ukrajinski nogometaš Sergej Rebrov

1976 – ameriški nogometaš Tim Howard

1982 – ruska atletinja, skakalka s palico Jelena Isinbajeva

1982 – italijanski smučar Manfred Möllg

1985 – senegalski nogometaš Papis Cisse

1985 – poljski nogometaš Lukasz Piszczek

1986 – kenijski atlet Micah Kogo

1986 – španski teniški igralec Rafael Nadal

1992 – nemški nogometaš Mario Götze