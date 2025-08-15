Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nekdanji vrhunski švicarski smučar ima novo funkcijo

Urs Lehmann je postal novi direktor Fis

Urs Lehmann | Urs Lehmann | Foto Reuters

Urs Lehmann

Foto: Reuters

Nekdanji švicarski smučarski as Urs Lehmann je odstopil s položaja predsednika švicarske zveze in bo postal izvršni direktor Mednarodne smučarske in deskarske zveze (Fis). Petinpetdesetletnik bo konec septembra prevzel svoj novi položaj v svetovnem upravnem organu pod vodstvom predsednika Fisa Johana Eliascha.

Urs Lehmann je bil 19 let član švicarskega izvršnega odbora in je oblikoval nedavno uspešno obdobje prevlade alpincev v svetovnem pokalu pod vodstvom Marca Odermatta.

Lehmann namerava biti graditelj mostov, kot so pri Fisu zapisali v sporočilu za javnost. "Po zelo pozitivnem razvoju našega sodelovanja s predsednikom Fisa Johanom Eliaschem v zadnjih mesecih želimo zdaj Fis popeljati v prihodnost z združenimi močmi - skupaj z generalnim sekretarjem Michelom Vionom, celotno ekipo Fisa in vsemi članicami," je dejal Lehmann.

Johan Eliasch in Michel Vion sta v izjavi dejala: "Zelo smo veseli, da se bo Urs pridružil Fisu. Krepitev naše vodstvene ekipe z Ursom je pomemben korak k temu, da zagotovimo, da smo v najboljšem položaju za soočanje z glavnimi izzivi prihodnjih let."

Prestrukturiranje na uradni ravni bo imelo verjetno trajen vpliv na nedavno napete odnose med nekaterimi smučarskimi zvezami in Fisom.

