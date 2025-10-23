Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Višje nagrade za skakalce. In to v evrih.

FIS logo | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Mednarodna smučarska in deskarska zveza (FIS) je danes objavila nov nagradni sklad za smučarske skakalce v prihajajoči zimi. Nagrade bodo prvič do zdaj izplačane v evrih, FIS pa je obljubila, da bodo celo 20 odstotkov višje.

V zadnjem desetletju je bil glavna valuta na tekmovanjih FIS švicarski frank, svet FIS pa se je že na junijskem zasedanju odločil, da bo denarne nagrade pretvoril v evre. Takrat je napovedal tudi povečanje denarnih nagrad za 20 odstotkov. FIS bo zagotovila izplačilo deset odstotkov, dodatnih deset odstotkov pa bo odgovornost organizacijskih odborov tekmovanj pod okriljem FIS.

Danes je bila razkrita tudi uradna razdelitev nagrad za svetovni pokal v smučarskih skokih za sezono 2025/2026. Zmagovalec moške posamične konkurence bo prejel 15 tisoč evrov, drugouvrščeni 11.500 evrov, tretjeuvrščeni pa devet tisoč evrov. Skupni nagradni sklad za najboljših 30 bo znašal 100.250 evrov.

Za zmago v ekipnem tekmovanju in tekmovanju mešanih dvojic bo zmagovalna ekipa prejela 34 tisoč evrov, nagrade pa bo prejelo osem najboljših ekip. Zmaga med dvojicami je vredna 25.500 evrov. V tem primeru bo nagrade prejelo 12 najboljših ekip.

Kot običajno so na voljo tudi nagrade za zmago v kvalifikacijah. V tem primeru bo najboljši uvrščeni prejel bonus v višini 3.175 evrov. Kvalifikacijska zmaga na letalnici bo vredna še več, 5.291 evrov.

Fis bo zagotovila več denarja za nagrade skakalcem, a bo Nika Prevc za zmago še vedno zaslužila manj od brata Domna. | Foto: Grega Valančič Fis bo zagotovila več denarja za nagrade skakalcem, a bo Nika Prevc za zmago še vedno zaslužila manj od brata Domna. Foto: Grega Valančič

Skakalkam še vedno veliko manj denarja 

V ženski konkurenci so na voljo nekoliko manjše denarne nagrade. Zmaga na posamični tekmi svetovnega pokala v ženski konkurenci je ocenjena na pet tisoč evrov. Drugouvrščena bo prejela štiri tisoč evrov, tretjeuvrščena pa tri tisoč evrov. Nagrade bo prejelo skupno 25 najboljših smučark skakalk, skupni nagradni sklad pa znaša 35.200 evrov.

V poletih pa bodo skakalke prejele več denarja, za posamično zmago v Vikersundu ali Planici 11.500 evrov. Drugouvrščena na velikankah bo prejela 9.200 evrov, tretjeuvrščena pa 7.500 evrov. Skupni nagradni sklad za najboljših 15 tekmovalk na tekmah v smučarskih poletih znaša 69.600 evrov.

Sezona svetovnega pokala 2025/2026 se bo začela v Lillehammerju na Norveškem (od 21. do 23. novembra). V petek bo na tamkajšnji skakalnici Lysgaardsbakken (HS140) potekalo tekmovanje mešanih ekip, v soboto in nedeljo pa sta predvideni moška in ženska posamična tekma.

Fis - denarne nagrade, tabela | Foto: zajem zaslona Foto: zajem zaslona

