Po torkovi odločitvi Mednarodne smučarske in deskarske zveze (Fis), da ruski in beloruski športniki na olimpijskih igrah februarja v Italiji ne smejo sodelovati , Ruska smučarska zveza (RSA) razmišlja o tožbi proti Fis na Mednarodnem arbitražnem sodišču za šport (CAS).

Rusi in Belorusi so zaradi vojne proti Ukrajini, ki traja že več kot tri leta, v določenih športih suspendirani in na nekaterih tekmovanjih ne smejo sodelovati. Mednarodni olimpijski komite (Mok) jim na primer dovoljuje, da tekmujejo pod nevtralno zastavo, kot je bilo pred letom dni na olimpijskih igrah v Parizu, a dokončno odločitev prepušča mednarodnim zvezam v posameznih športih.

Mednarodna smučarska in deskarska zveza (Fis) je tako v torek odločila, da Rusov in Belorusov v športih, ki so pod njenim okriljem, na prihajajočih olimpijskih igrah februar 2026 v Italiji ne bo.

Kmalu pritožba?

A Rusi se ne bodo dali zlahka. Po poročanju ruske agencije Tass Ruska smučarska zveza (RSA) razmišlja o tožbi proti Fis na Športnem arbitražnem sodišču (CAS). "Ruska zveza se bo morda kmalu pritožila na odločitev Fis o diskvalifikaciji na CAS. Postopek bi moral moral biti pospešen, da bi zagotovili, da bo končan pred olimpijskimi igrami," je vir povedal za Tass.

Peskov: Razočarani smo "Razočarani smo," pravi Dmitrij Peskov. Foto: Reuters Odločitev sveta Fis je danes komentiral tudi tiskovni predstavnik predsednika Vladimirja Putina Dmitrij Peskov. "Razočarani smo. Odločitev bi morala sprejeti vsaka posamezna zveza na priporočilo Mok. Seveda smo razočarani, da se je Fis tako odločila," je Peskov dejal za RIA Novosti Sport.

"Nadaljuje se diskriminatorni pristop do naših športnikov"

O tem, da bi se RSA lahko odločila za pravne ukrepe, poroča tudi Sport-Ekspress. "Ta odločitev nadaljuje diskriminatorni pristop do naših športnikov, ki je v nasprotju s temeljnim načelom politične nevtralnosti, zapisanim v statutu Fis. Še naprej odločno zagovarjamo enakopravno in pravično obravnavo naših športnikov," med drugim piše v izjavi ruske zveze.

"Mene in moje rojake ustavljate zgolj zaradi političnih prepričanj." Foto: Reuters

Stepanova: Ustavljate nas zgolj zaradi političnih prepričanj

Odločitev o prepovedi nastopanja na olimpijskih igrah je močno razjezila smučarsko tekačico Veroniko Stepanovo. "Vladimir Putin je moj predsednik in moja država ima vedno prav. Če mi zato nekateri dvomljivi, anonimni ljudje ne dovolijo tekmovati na mednarodni ravni, potem sem to ceno pripravljena plačati. Mene in moje rojake ustavljate zgolj zaradi političnih prepričanj," je v izjavi za norveški NRK dejala 24-letna športnica, ki je na olimpijskih igrah v Pekingu s štafeto osvojila zlato.

Ruski športniki imajo prepoved nastopanja na tekmovanjih Fis od marca 2022.