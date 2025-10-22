Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Sreda,
22. 10. 2025,
17.06

Osveženo pred

7 minut

Thermometer Blue 0,01

Liverpool Chelsea Bayern München Juventus Real Madrid UEFA liga prvakov

Sreda, 22. 10. 2025, 17.06

7 minut

Liga prvakov, ligaški del (tretji krog, sreda)

Težavam Liverpoola ni videti konca, zagodlo jim je tudi letalo

Trener Liverpoola Arne Slot lahko danes, če bo izgubil v Frankfurtu, postane prvi trener rdečih po 72 letih, ki bi nanizal pet porazov.

Trener Liverpoola Arne Slot lahko danes, če bo izgubil v Frankfurtu, postane prvi trener rdečih po 72 letih, ki bi nanizal pet porazov.

Foto: Reuters

Po atraktivnem torku, ko je na devetih tekmah tretjega kroga lige prvakov padlo kar 43 zadetkov, edini slovenski udeleženec tekmovanja Jan Oblak (Atletico) pa je doživel visok poraz proti Arsenalu (0:4), se bo danes predstavilo še drugih 18 klubov. Real Madrid bo v poslastici večera gostil Juventus. Glavni sodnik bo Slavko Vinčić. Liverpool bo skušal po bolečem porazu proti Šeškovemu Unitedu prekiniti črni niz rdečih na gostovanju v Frankfurtu, do tega kroga vodilni Bayern pa bo gostil Club Brugge. Današnje dogajanje se bo začelo ob 18.45 v Bilbau in Istanbulu.

Sportal Oblakov soigralec opisal razpad sistema

Liga prvakov, ligaški del (tretji krog):

Sreda, 22. oktober:

Himna lige prvakov bo danes najprej malce pred 18.45 odmevala v Baskiji in Turčiji. Athletic Bilbao bo kot prvi v tej sezoni skušal v ligaškem delu lige prvakov premagati Qarabag, ki je v uvodnem krogu v gosteh že presenetil Benfico, Galatasaray, ki je v vseh tekmovanjih nepremagan doma že 29 tekem zapored, pa se bo pomeril z neugodnim norveškim prvakom Bodo/Glimt.

Kylian Mbappe je s petimi zadetki prvi strelec lige prvakov.

V Madridu se bosta spopadla evropska velikana Real in Juventus. To bo že njuna 22. tekma, v zmagah so v tesni prednosti beli baletniki (10 proti 9), ki bodo danes računali na prednost domačega igrišča, najboljši strelec tekmovanja Kylian Mbappe pa se bo vpisal v zgodovino lige prvakov kot najmlajši igralec, ki je zbral 90 nastopov. Star je 26 let in 306 dni, za zdaj pa rekord pripada klubski ikoni Reala Raulu Gonzalezu (27 let in 114 dni).

Najboljši strelci:

5 – Mbappe (Real)
4 – Gordon (Newcastle), Haaland (Man City), Kane (Bayern), Rashford (Barcelona)
3 – Barnes (Newcastle), Burkardt (Eintracht), Lopez (Barcelona), Martinelli (Arsenal), Martinez (Inter), Nmecha (Borussia D.)

Čustvena tekma za Ekitikeja

Hugo Ekitike je pred odhodom na Otok izstopal v dresu Eintrachta.

Da gre gostom v teh tednih marsikaj narobe, dokazujejo tudi težave z letalom. Ko so se včeraj nameravali odpraviti v Frankfurt, so zaradi tehničnih težav letala ostali na Otoku. Tam so tudi opravili trening, trener Slot pa tako ni opravil novinarske konference v Nemčiji.

Liverpool je v soboto na Anfieldu ostal brez točk proti Manchester Unitedu (1:2).

Danes ga čaka zahteven izziv, saj se bo v bitko z Eintrachtom podal brez poškodovanega Ryana Gravenbercha, ki se je poškodoval v soboto proti Unitedu. Slot je z Liverpoolom nanizal štiri poraze. Če bo izgubil tudi danes, bo postal prvi strateg rdečih, ki je v vseh tekmovanjih izgubil petkrat zapored po letu 1953. To je kot zadnjemu trenerju Liverpoola pred 72 leti uspelo Donu Welshu.

Nizozemec je tako deležen velikega pritiska, podobno velja tudi za Šveda Alexandra Isaka in Nemca Floriana Wirtza, od katerih so navijači po dragih poletnih nakupih pričakovali bistveno več. V tej sezoni pogrešajo tudi večji strelski učinek Mohameda Salaha, ki potrebuje še dva zadetka, da postane prvi Afričan, ki bi se lahko v ligi prvakov pohvalil s 50 goli.

Liga prvakov, ligaški del (tretji krog):

Torek, 21. oktober

Sreda, 22. oktober

Lestvica:

Sportal Eksplozija zadetkov v Evropi! PSG zadel sedmico, polom Oblakovih v Londonu.
Real Madrid, Kylian Mbappe
Sportal Real Madrid z igralcem več strl odpor Getafeja in pred el clasicom prehitel Barcelono
