Skrbništvo in preživnina – stresna in občutljiva situacija

Ločitev je ena najtežjih življenjskih preizkušenj, še posebej, kadar so vpleteni otroci. Poleg čustvenega bremena morajo starši urediti tudi številna pravna vprašanja – komu bodo otroci zaupani v varstvo, kako bodo urejeni stiki in kdo bo plačeval preživnino.

Družinski zakonik jasno določa, da mora biti v ospredju največja korist otroka. To pomeni, da morajo vsi postopki in odločitve – od skrbništva do določitve preživnine – temeljiti na tem, kaj je za otroka najbolje.

Ločitev in skrbništvo

Ko partnerska zveza ne zdrži več, je najpomembnejše vprašanje po ločitvi, kdo bo skrbel za otroke in kako bo to urejeno. Mati in oče morata imeti enake pravice in dolžnosti do otrok, ne glede na to, ali sta bila poročena ali v zunajzakonski skupnosti.

V praksi se pogosto poskuša doseči sporazum o skupnem starševstvu, pri katerem starša tudi po razvezi skupaj odločata o ključnih vprašanjih – vzgoji, šolanju in zdravju otroka. Dogovor morata potrditi pri sodišču, ki preveri, ali je v skladu z otrokovo koristjo. Če soglasja ni, o skrbništvu odloči sodišče ob sodelovanju Centra za socialno delo. Pri tem se upošteva starost otroka, njegovo mnenje (če je dovolj zrel, da ga izrazi), čustvena vez s starši, premoženjske razmere in sposobnosti za skrb. Cilj je vedno enak – zagotoviti, da otrok ostane povezan z obema staršema, če je to zanj varno in koristno.

Stiki z otrokom

Otrok ima pravico do stikov z obema staršema, tudi če živi samo z enim od njiju. Prav tako imata oba starša pravico do stikov z otrokom. V praksi sodišča običajno določijo stike dvakrat tedensko med delovnimi dnevi in vsak drugi vikend, prazniki in počitnice pa se razdelijo med oba starša po dogovoru ali odločbi sodišča.

Ključno je, da starš, pri katerem otrok živi, ne ovira stikov z drugim staršem. V nasprotnem primeru lahko pride do kršitev otrokovih pravic in novih sodnih postopkov.

Preživnina – kaj je in kdo je do nje upravičen?

Preživnina je denarni prispevek za preživljanje otroka, ki ga plačuje tisti starš, pri katerem otrok ne prebiva. Gre za enega najpogostejših sporov po ločitvi, saj se mnenja o pravičnem znesku pogosto razlikujejo. A zakon določa jasno – oba starša sta dolžna skrbeti za otroka, ne glede na to, pri kom otrok živi.

Preživnina se plačuje do otrokove polnoletnosti (18 let) oziroma dokler se otrok redno šola, vendar ne dlje kot do dopolnjenega 26. leta starosti. Preživninska obveznost obstaja tako v zakonskih kot izvenzakonskih zvezah. Sodišče pri določanju preživnine uporablja t. i. preživninski trikotnik, ki upošteva tri ključne dejavnike:

potrebe otroka,

finančne zmožnosti staršev,

in koristi otroka.

Koliko znaša in kako se določi višina preživnine?

Preživnina se lahko določi sporazumno ali na podlagi sodne odločbe. Če se starša ne moreta dogovoriti, o višini preživnine odloči sodišče glede na otrokove potrebe ter materialne in pridobitne zmožnosti zavezanca. Preživnina se določi v mesečnem znesku in se plačuje za naprej. Možno je tudi njeno naknadno povišanje ali znižanje, če se finančne razmere spremenijo (npr. izguba službe, bolezen, sprememba potreb otroka).

Povprečna preživnina v Sloveniji znaša med 130 in 200 evri na mesec, a se lahko od primera do primera bistveno razlikuje.

Nadomestilo preživnine

Če starš, ki je dolžan plačevati preživnino, tega ne počne redno ali sploh ne plačuje, lahko drugi starš zaprosi za nadomestilo preživnine.

Gre za pomoč države, ki začasno prevzame obveznost plačevanja preživnine, da otrok ne ostane brez sredstev za življenje. Nadomestilo izplačuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, ta pa nato terja dolg od starša, ki bi moral preživnino plačevati.

Za uveljavljanje nadomestila je treba vložiti ustrezno vlogo in predložiti pravnomočno sodno odločbo o preživnini ter dokazila o neplačevanju. Pomembno je, da starši, ki se znajdejo v tej situaciji, čim prej ukrepajo – otrok ne sme trpeti zaradi neodgovornosti drugega starša.

