Zračnik na meji terase: kdaj sosed posega v vašo zasebnost? #pravni nasvet

Sosed ima del zidu garaže postavljen tik na meji z našo teraso pred našimi dnevnimi prostori. Na tem zidu bi rad imel odprtino – zračnik, ki bi bil viden z naše terase. Ali to lahko stori, saj bi s tem vdrl v našo intimo? Ali ni tako, da če ima zidovje tik ob naši meji, ne sme imeti nobene odprtine na zidu, obrnjenem proti nam?

Izhodiščno vprašanje je, ali je v primeru postavitve zračnika potrebno gradbeno dovoljenje ali ne. Če je to potrebno, v skladu z Gradbenim zakonom (GZ-1) ni potrebno soglasje soseda, vendar lahko ima sosed v takem postopku položaj stranskega udeleženca in lahko tako uveljavlja ugovor, da odprtina krši njegovo pravico do mirnega uživanja svoje nepremičnine.

Ker izhajamo iz domneve, da gre v primeru postavitve odprtine – zračnika za gradbeni poseg, za katerega sosed ne potrebuje gradbenega dovoljenja, tu ni predvidenega nobenega posebnega pravnega postopka, prav tako pa se ne zahteva nobeno soglasje oziroma ni možnosti nobenega ugovora.

Upoštevati je treba tudi določbo 73. člena Stvarnopravnega zakonika (SPZ), ki določa, da morajo lastniki nepremičnin zaradi sosedstva ali prostorske povezanosti nepremičnin svojo lastninsko pravico izvrševati tako, da se medsebojno ne vznemirjajo in si ne povzročajo škode. 75. člen SPZ določa še, da mora lastnik nepremičnine pri uporabi nepremičnine opuščati dejanja in odpravljati vzroke, ki izvirajo iz njegove nepremičnine in otežujejo uporabo drugih nepremičnin čez mero, ki je glede na naravo in namen nepremičnine ter glede na krajevne razmere običajna, ali povzročajo znatnejšo škodo (prepovedana imisija).

V konkretnem primeru se torej postavlja vprašanje, ali gre pri postavitvi odprtine za vznemirjanje vaše nepremičnine, prepovedane imisije ali morda za prekomeren poseg v vašo zasebnost. V primeru vznemirjanja vaše lastninske pravice oziroma prepovedanih imisij je mogoče sodno zahtevati prenehanje takega početja, pri čemer je treba takšno vznemirjanje ali prepovedane imisije v morebitnem postopku pred sodiščem konkretno dokazati.

Glede prekomernega posega v vašo zasebnost pa je načeloma treba izhodiščno upoštevati stališče, ali je pogled v vašo zasebnost mogoč tudi z javno dostopne nepremičnine. Če je tako, ne gre za prekomeren poseg v vašo zasebnost, saj je to mogoče videti vsakomur z javne površine. Drugače je, če tak vpogled z javno dostopne površine ni mogoč in bi bilo sosedu to omogočeno zgolj zaradi postavitve omenjene odprtine. V zadnjem primeru bi potencialno lahko uveljavljali sosedov prekomeren poseg v svojo zasebno sfero pred sodiščem, pri čemer je seveda treba vse to dokazati.

Pravnik na dlani